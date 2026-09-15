El domingo, el exjugador del BVB incluso llevó al éxtasis a la superestrella Lamine Yamal. Tras una sobresaliente acción individual, Adeyemi marcó ante el UD Levante poco antes del final el gol que puso el 4:2 definitivo para el líder de LaLiga. Recorrió medio campo con el balón en los pies, primero dejó atrás a dos rivales y luego definió con sangre fría dentro del área ante el guardameta Mathew Ryan.

Yamal, que para entonces ya había sido sustituido, no pudo seguir sentado en el banquillo. El campeón del mundo y de Europa aplaudió con frenesí cerca de la banda ante el golazo y la sentencia definitiva de este partido.

Quien también quedó bastante impresionada con la actuación de Adeyemi fue su esposa, Loredana. La rapera aprovechó la ocasión y lanzó una pulla en redes sociales hacia el eterno rival del Barça, el Real Madrid. Comentó una publicación de Adeyemi en Instagram con: "140 millones".

Una alusión evidente al traspaso del que se viene hablando, el que pagó el Real hace pocas semanas por el extremo Yan Diomande. Y mientras el exjugador del Leipzig todavía está teniendo dificultades para arrancar en Madrid y espera su primera participación en un gol, Adeyemi ya es una pieza fija en Barcelona.

En la perfectamente engrasada máquina ofensiva del entrenador Hansi Flick (6 partidos, 6 victorias, 26:5 en goles), se alterna con Anthony Gordon en la línea de tres ofensiva junto a Yamal y el capitán Raphinha. Las dudas sobre si el Barcelona podía ser demasiado grande para el jugador de 24 años tras su irregular última temporada en Dortmund están resultando infundadas hasta ahora.

Adeyemi rebosa creatividad y deja regularmente acciones espectaculares, además de mostrar una enorme confianza en sí mismo. Contra el Levante, por ejemplo, lo intentó tras un rechace con una especie de chilena de tacón acrobática que habría tenido potencial para ser el gol del mes. Sin embargo, su intento se marchó rozando el poste izquierdo.

¿Cuántas contribuciones de gol lleva Karim Adeyemi en el FC Barcelona?

Adeyemi suma hasta ahora cuatro participaciones directas en gol: a sus tres tantos, entre ellos otra auténtica maravilla hace pocos días en la Champions League contra el Feyenoord, se añade una asistencia. Hasta ahora ha participado en los seis partidos del conjunto blaugrana.

Flick está satisfecho con su fichaje de 22 millones de euros. "Se trataba de encontrar al jugador cuyas cualidades encajaran mejor con nuestro fútbol. Karim nos aporta velocidad, movilidad, agresividad y, lo más importante, esa serenidad de cara al gol", dijo recientemente el exentrenador del Bayern. Tras el partido contra el Levante, se deshizo en elogios: "Sus actuaciones no me sorprenden, porque cuando está centrado es un jugador fantástico. Por eso lo fichamos".

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Conoce a Adeyemi desde "hace muchos años", según explicó el exseleccionador. Pero Flick también advirtió: "No puede dormirse en los laureles ni estar feliz y relajado. ¡No! Siempre debe aspirar a más, y eso es lo que quiero ver de él".

¿Le devolverán también sus actuaciones a la selección? El jueves, el nuevo seleccionador Jürgen Klopp anunciará su primera convocatoria. Es muy posible que entonces también figure el nombre del atacante del Barça. Al fin y al cabo, Klopp subrayó en su presentación con la DFB que los extremos deben desempeñar un papel decisivo con él: "Porque cualquier rival puede cerrar mucho el campo. La única ventaja que uno tiene es por un breve momento en la banda. Los mediapuntas de nuestro tiempo están en la banda".

¿Cuándo fue la última vez que Karim Adeyemi jugó con la selección alemana?

En cualquier caso, el internacional récord Lothar Matthäus ve en su Sky-columna a Adeyemi como un firme candidato, ya que en España "ha florecido".

Adeyemi ha disputado hasta ahora once partidos internacionales (un gol). Su última aparición data del 13 de octubre de 2025, cuando jugó 65 minutos en la victoria por 1:0 en la clasificación para el Mundial contra Irlanda del Norte bajo las órdenes del predecesor de Klopp, Julian Nagelsmann.