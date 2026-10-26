El español Lamine Yamal, estrella del Barcelona, fue galardonado con el premio al mejor jugador joven sub-21, el "Kopa" de 2026, el primero de los premios de la gala del Balón de Oro celebrada la noche de este lunes en la capital británica, Londres, tras una temporada en la que brilló con su club y con la selección de su país.

Yamal, de 19 años, obtuvo el premio por tercer año consecutivo, después de competir con un grupo de los talentos emergentes más destacados del fútbol europeo, para cosechar un nuevo galardón que refleja su notable evolución y su posición entre los jugadores jóvenes más sobresalientes del mundo.

La estrella del Barcelona participó en el camino de la selección española hacia la conquista de la Copa del Mundo 2026, tras vencer a Argentina por un gol a cero en el partido final.

Yamal también contribuyó a que el Barcelona conquistara los títulos de LaLiga y de la Supercopa de España durante la temporada 2025-2026, después de ofrecer actuaciones destacadas, de modo que el joven astro combinó los éxitos con su club y el brillo internacional con la camiseta de la selección española.

Este galardón le da a Yamal un fuerte impulso en su trayectoria, tras reunir el reconocimiento individual y el logro internacional, confirmando su capacidad para competir al más alto nivel pese a su corta edad, y continúa consolidando su posición como uno de los talentos más destacados de su generación.



