Lamine Yamal quiere otro récord a costa de Mbappé

Un informe de prensa aseguró que Lamine Yamal, jugador del Barcelona, aspira a batir el registro de Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, en la Champions League.

El diario "Mundo Deportivo" señaló que el título de la Champions League se ha convertido en uno de los mayores desafíos que afronta Lamine Yamal (19 años).

Allí, donde los errores son costosos y donde las grandes estrellas suelen aparecer, el jugador del Barcelona está logrando una serie de registros que parecían imposibles hace apenas unos años.

Y uno de esos logros ya lleva su sello: marcó 11 goles en el torneo antes de cumplir 19 años, superando así el récord que había conseguido Mbappé con diez goles a la misma edad.

El delantero del Real Madrid había elevado el techo de las expectativas al anotar 13 goles en la Champions League antes de cumplir los 20, una cifra que durante mucho tiempo se ha utilizado para medir el impacto de uno de los atacantes más determinantes de su generación.

Ahora, el nombre de Lamine Yamal destaca en esa carrera. Tras marcar ante el Feyenoord en el primer partido de esta temporada, el dorsal 10 del Barcelona alcanzó los 12 goles y 11 asistencias en 34 partidos disputados en el torneo europeo más importante.

Con ello, se ha quedado a solo un gol de igualar la cifra de 13 goles de Mbappé. Y es un registro que, dado el extraordinario nivel del jugador, está muy cerca de ser igualado o incluso superado.

Lamine marcó un gol de tiro libre directo ante el Feyenoord y lo celebró con Raphinha, quien le entregó el brazalete de capitán tras ser sustituido.

La historia de Lamine Yamal en la Champions League acumula una serie de hitos. Debutó con 16 años ante el Amberes, cuando Xavi Hernández estaba en el banquillo del Barcelona.

Y en esa misma temporada, la 2023-2024, se convirtió en el jugador más joven en ser titular en el torneo, ante el Oporto, en un partido que tuvo que abandonar por enfermedad.

También se convirtió en el jugador más joven en marcar y asistir en un mismo partido, en la ida de los octavos de final contra el Benfica, durante la temporada 2024-2025, bajo la dirección de Hansi Flick.

Además, en abril de 2025 se convirtió en el jugador más joven en anotar en unas semifinales de la Champions League, ante el Inter de Milán.

Cada temporada añade un nuevo capítulo a una historia que se desarrolla a un ritmo acelerado. Lo que en la trayectoria de otro podría considerarse una gran gesta, para Lamine es simplemente el siguiente paso.

En el Barcelona, ya no se habla solo de sus cualidades técnicas, de su capacidad para romper defensas o de su destreza en el uno contra uno. Ahora también se habla de sus estadísticas, de sus récords y de hasta dónde puede llegar.

El jugador centra ahora su atención en el partido del martes contra el Galatasaray para marcar y seguir escribiendo la historia.