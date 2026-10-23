Una «dolorosa contusión muscular», conocida coloquialmente como «beso de caballo», causó una gran preocupación en el Paris Saint-Germain antes del espectacular partido de la Liga de Campeones contra el FC Barcelona. E, indirectamente, también propició el sorprendente regreso de Lucas Hernandez a los grandes escenarios del fútbol.

El afectado por aquel golpe fue Nuno Mendes. El lateral izquierdo del PSG se lesionó en el partido de liga contra el Racing de Estrasburgo y quedó descartado para enfrentarse a los cotizados catalanes. La posición de lateral izquierdo centraba especialmente la atención de los parisinos antes del pitido inicial: quien jugara allí tendría que vérselas con frecuencia con un futbolista excepcional como Lamine Yamal. Y el joven de 19 años había demostrado en las semanas anteriores que, en estos momentos, pocas tareas resultan más difíciles que marcarlo en el uno contra uno.

Así que el entrenador del PSG, Luis Enrique, debía encontrar al sustituto adecuado para Mendes, quien en 2025 había logrado frenar a Yamal con Portugal en la Liga de Naciones. Los medios franceses consideraban favorito para entrar en el once inicial al polivalente Warren Zaire-Emery. Lucas Digne también era candidato, aunque había cometido un penalti sobre Yamal con una entrada torpe en la semifinal del Mundial contra España.

Al final no fue ninguno de los dos: la tarea de vigilar a Yamal recayó, por sorpresa, en Lucas Hernandez. Para el exjugador del Bayern fue su primera titularidad en la Liga de Campeones en más de año y medio y, según informaron los medios franceses, se enteró durante la charla del equipo, apenas dos horas y media antes del pitido inicial.

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¿Qué lesiones han afectado a Lucas Hernandez?

En su cuarta temporada en el PSG, Hernandez había quedado prácticamente relegado al papel de recurso de emergencia. Durante su etapa en el Bayern de Múnich ya se había roto el ligamento cruzado en noviembre de 2022. Se marchó de Múnich con aquella lesión y volvió a sufrir la misma dolencia en mayo de 2024. Desde entonces, sus minutos de juego fueron disminuyendo. Hace tiempo que, en el centro de la defensa, su posición habitual, está por detrás de Marquinhos, Willian Pacho e Ilya Zabarnyi. Como mucho, disputa con Lucas Beraldo, en una pugna ajustada, el puesto de cuarta opción.

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Por eso sorprendió que Luis Enrique le encomendara el martes la que probablemente sea ahora mismo la tarea más difícil del fútbol mundial. Yamal había comenzado la temporada con el FC Barcelona de una forma que entusiasmó a aficionados y expertos. Últimamente, al joven le salía casi todo, hasta que se encontró con Lucas Hernandez. El defensa hizo que Lamine Yamal firmara probablemente su partido más flojo de la nueva temporada. El azulgrana no logró imponer su sello en el disputado duelo de la capital francesa.

¿Qué papel desempeñó Lucas Hernandez en el 4-2 del PSG contra el Barça?

Quien brilló fue Lucas Hernandez: con un potente cabezazo tras un córner puso el 2-1 y tuvo así un papel decisivo en la celebrada victoria por 4-2 del vigente campeón en casa. También es cierto que Lamine Yamal marcó, pero lo hizo cuando Hernandez ya había sido sustituido por Zaire-Emery. «Se lo merece porque, con su energía y su capacidad para estar contento y ser positivo, es un jugador importante para el equipo», dijo después Luis Enrique sobre el futbolista de 30 años.

Yamal también pudo comprobar lo contento que estaba Hernandez tras marcar. Después de su gol, el defensa se cruzó con su rival y le dio una palmada en el hombro, como quien no quiere la cosa. Al astro del Barça no le gustó nada: le lanzó una mirada fulminante que enseguida se convirtió en un meme en internet, reproducida a cámara lenta. Lucas Hernandez respondió con una amplia sonrisa, que sacó aún más de quicio a Yamal.

Fue el cierre perfecto para el jugador del PSG de una noche que solo había sido posible gracias a aquel «beso de caballo». Y puede que al futbolista, que ya tiene 30 años, le esperen más noches como esa. El PSG pagó caro el triunfo ante el Barça.

Khvicha Kvaratskhelia sufrió una rotura del ligamento cruzado y podría perderse lo que resta de temporada. Ousmane Dembele tuvo que abandonar el campo tras casi 20 minutos por una lesión muscular, y el capitán Marquinhos también podría estar de baja durante un tiempo por una dolencia muscular. Así que Hernandez, hasta ahora un recurso de emergencia, podría volver a desempeñar un papel importante en las próximas semanas. El martes por la noche demostró que se puede contar con él.



