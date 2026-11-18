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LaLiga ha anunciado que Lamine Yamal, Hansi Flick, Carlos Espí, Joan García y Arda Güler son los ganadores de los premios de LaLiga de la temporada 2025-2026, que reconocen a los grandes protagonistas del pasado curso.

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Los galardones se entregarán el 28 de diciembre en Emiratos Árabes Unidos, en el marco de la 17.ª edición de los premios «Beyond Developments Globe Soccer».

La gala reunirá a algunas de las figuras más destacadas del fútbol mundial y servirá de escaparate internacional para reconocer la aportación de los premiados en una temporada en la que el Barcelona logró revalidar su título de LaLiga EA Sports.

El Barcelona no se conformó con conquistar LaLiga EA Sports la pasada temporada, sino que también dominó los premios individuales: Lamine Yamal se llevó el de mejor jugador, Hansi Flick el de mejor entrenador y Joan García el de mejor parada, de modo que el club se adjudicó tres de los cinco galardones de la temporada 2025-2026.

Lamine Yamal recibirá el premio al mejor jugador de LaLiga EA Sports de la temporada 2025-2026, otorgado en colaboración con EA Sports, después de que la estrella del Barcelona desempeñara un papel clave en la conquista del título de su equipo. Cerró la temporada con 16 goles y 12 asistencias.

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El premio al mejor entrenador de LaLiga EA Sports de la temporada 2025-2026 será para Hansi Flick, que guio al Barcelona a su segundo título de Liga consecutivo. El equipo terminó la temporada con 94 puntos y mantuvo un nivel de rendimiento alto y constante durante todo el curso.

Carlos Espí será distinguido con el premio al mejor jugador sub-23 de LaLiga EA Sports de la temporada 2025-2026. El delantero de 20 años, procedente de la ciudad de Valencia, dejó una huella notable en su primera temporada en Primera División, con 11 goles, 10 de ellos en las últimas 13 jornadas. Sus tantos fueron decisivos para que el Levante evitara el descenso y le valieron un puesto entre los 15 máximos goleadores de la competición.

El premio a la mejor parada de la temporada será para Joan García, en reconocimiento a su extraordinaria intervención en el derbi ante el Espanyol. García se impuso en la votación final a los otros candidatos, Jan Oblak y Unai Simón.