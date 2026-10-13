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La joven promesa del Barcelona Pau Cubarsi ha elogiado a su compañero Lamine Yamal como el mejor futbolista del planeta y ha insistido en que el adolescente merece plenamente el Balón de Oro. En declaraciones previas a una noche europea decisiva, el defensa subrayó que todo el mundo del fútbol es ya plenamente consciente del talento generacional del extremo.

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Yamal, favorito para los premios individuales

El defensa del Barcelona Pau Cubarsi no ha dejado lugar a dudas sobre quién considera el mejor futbolista del mundo en estos momentos. Ante los medios de comunicación, en la previa de un esperado encuentro de la Champions League, el joven central expresó su apoyo a Lamine Yamal.

«Todo el mundo sabe ya que es el mejor del mundo. Aunque él lo diga, la gente también lo ve en el campo. Se merece el Balón de Oro. Yo también podría estar por ahí por el Mundial y la temporada, pero me lo tomo con más calma y él es más mediático», afirmó Cubarsi, según recoge Marca. Sus palabras reflejan el increíble ascenso del extremo adolescente, convertido en la figura del equipo de Hansi Flick durante su reciente racha de dominio en las competiciones nacionales y europeas.

El defensa de 19 años también reflexionó sobre su propio crecimiento dentro de la plantilla y reconoció que un verano exitoso ha cambiado la forma en que le ven los rivales. Aunque se mostró humilde sobre sus opciones de ganar el Balón de Oro en comparación con Yamal, admitió que ha notado un cambio en el respeto que recibe sobre el césped. Según Cubarsi, los delanteros ahora se enfrentan a él con mucha más intensidad y agresividad, señal de que ya no es solo una joven promesa, sino un jugador al que los rivales prestan especial atención en la defensa del Barcelona.

El reto del ambiente en Turquía

La atención inmediata del equipo de Flick se centra en la Champions League y en una exigente visita a Estambul para enfrentarse al Galatasaray.

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«Conocemos sus cualidades ofensivas y defensivas. Sabemos al campo al que venimos y el ambiente que se crea. Hay que estar atentos a los pequeños detalles. Todo el mundo sabe la presión que se siente en este estadio. Pedri ya jugó aquí y me ha dicho que es un campo que aprieta y que es complicado. Será difícil conseguir la victoria, pero tenemos ganas de ofrecer un buen nivel y estar concentrados», explicó el español.

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Dejar la portería a cero sigue siendo el principal objetivo de la defensa, algo que Cubarsi considera un reto fundamental en escenarios de este nivel.

La carga de partidos y la amenaza de Osimhen

Uno de los principales temas de conversación en torno al joven defensa ha sido su estado físico, dados los muchos minutos que ha acumulado tanto con su club como con su selección.

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«Vengo de jugar mucho tanto en el Mundial como al principio y sé que el entrenador me dosifica, pero me cuido mucho y estoy dispuesto a jugar todos los minutos porque es lo que me gusta», afirmó. Esa disposición para competir se ve impulsada por el momento que atraviesa el equipo, cuya dinámica positiva describió como «imparable». No obstante, advirtió de que cada partido plantea problemas nuevos y de que el equipo no puede confiarse pese a su reciente racha de éxitos.

Parte de ese reto consiste en neutralizar a futbolistas de talla mundial como Victor Osimhen. Cubarsi recordó que se enfrentó al delantero nigeriano en su debut y señaló cuánto han evolucionado ambos desde aquel primer encuentro.

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Fortaleza interna y profundidad de plantilla

Más allá de las cuestiones tácticas inmediatas, Cubarsi también habló del regreso de Frenkie de Jong y de la versatilidad que aporta a la plantilla. Como el internacional neerlandés puede retrasar su posición hasta el centro de la defensa, la competencia por un puesto sigue siendo intensa.

«Frenkie tiene un nivel espectacular, especialmente en su posición. Va a hacer una gran temporada. Estoy seguro de que volverá con muchísimas ganas. Va a aportar mucho nivel y es muy importante para todos que esté bien», señaló Cubarsi. Esa profundidad de plantilla es esencial para un club que compite en varios frentes, especialmente para uno que depende tanto de la combinación de estrellas experimentadas y jugadores formados en la cantera. El defensa restó importancia a cualquier preocupación por la edad de la plantilla y sostuvo que, a sus 19 años, ya ha adquirido suficiente experiencia para afrontar los partidos de máxima presión con normalidad.

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Para terminar, Cubarsi apartó el foco de los debates externos, incluidos los que giran en torno a los árbitros y al rival Real Madrid. Insistió en que el vestuario está centrado únicamente en su propio rendimiento y en mejorar como equipo.