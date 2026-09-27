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Karim Malim
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Lamine Yamal elogia a Hamza Abdelkarim, alaba a Mohamed Salah y decide quién es el mejor de la historia

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La estrella de España revela el secreto del brillo del Barcelona con Flick

Lamine Yamal, estrella del Barcelona y de la selección de España, no se limitó a hablar de la evolución de su equipo bajo la dirección de Hansi Flick, sino que dedicó un elogio especial al egipcio Hamza Abdelkarim, al que augura un futuro brillante. También habló de Mohamed Salah y de la selección de Egipto, antes de zanjar su elección sobre el mejor jugador de la historia del fútbol.

Yamal afirmó, en declaraciones al programa "Desde El Cairo", emitido por el canal "ON Sport", que el Barcelona ha experimentado un salto esta temporada en cuanto al entendimiento y la sintonía entre los jugadores, y aseguró: "Jugamos para el equipo, y nuestro objetivo es siempre ganar".

Sobre el equilibrio entre disfrutar dentro del campo y ejecutar las instrucciones de Flick, explicó: "Intento jugar con la máxima eficacia, marcar la diferencia y dar todo lo que tengo por el equipo, pero mi papel fundamental es lograr el equilibrio. El equipo se adapta a la presencia de varios jugadores, y cada uno es especial en lo que hace".



Elogio especial a Hamza Abdelkarim

Yamal mostró su admiración por las cualidades de Hamza Abdelkarim, y dijo: "Es un delantero que marca muchos goles, tiene una gran capacidad de adaptación y le espera un futuro brillante. Posee todas las cualidades que lo convierten en un delantero magnífico, y marcará muchos goles para el equipo".



Sobre cómo mantener la motivación tras coronarse campeón del Mundial y de la Eurocopa, Yamal señaló: "Con calma y con ganas de conseguir más; nadie se cansa de ganar".

En cuanto a la posibilidad de conquistar la Liga de Campeones, añadió: "Tenemos que tener suerte y jugar para ganar el título; ojalá logremos la copa este año".

¿Messi, Pelé o Maradona?

La estrella del Barcelona habló de la selección de Egipto y dijo: "Todo el mundo sabe que Egipto tiene jugadores destacados, y esperaba este nivel de rendimiento frente a Argentina, porque la selección egipcia tiene un nivel técnico destacado, y no solo físico".

Yamal elogió a Mohamed Salah, afirmando: "Mohamed Salah es un gran jugador y muy importante", antes de dirigir un mensaje especial a Hamza Abdelkarim: "Tiene las habilidades y las cualidades para ser una leyenda".

Yamal zanjó su elección cuando le preguntaron por el mejor de la historia del fútbol entre Lionel Messi, Pelé y Diego Maradona, y la estrella del Barcelona dijo: "Messi, por lo que he visto y presenciado, elegiría a Messi por todo lo que ha aportado y por todo lo que aporta".






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