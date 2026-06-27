Lam: Un jugador del Bayern debería quedarse en el banquillo... y Kimmich juega en la posición equivocada

Philipp Lahm, excapitán alemán, pide cambiar la alineación de «las Máquinas» para el Mundial 2026: fuera Alexander Pavlović y dentro Joshua Kimmich en el centro del campo.

Lahm declaró a la revista alemana «Kicker»: «El centro del campo ha sido especialmente inestable... Alexander Pavlović no me ha convencido en absoluto en este torneo. He observado un número enorme de pérdidas de balón en situaciones sencillas. Además, no ocupa las mejores posiciones en el campo».

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Y añadió: «Por eso creo que Joshua Kimmich debe jugar en el centro del campo. Lleva diez años en esa posición, con la selección y con el Bayern... Aportará más estabilidad y sus cualidades se notarán aún más. Puede ayudar en defensa y también en ataque con sus pases largos».

El exlateral derecho del Bayern de Múnich añadió: «Félix Nemisha es la opción más adecuada junto a Kimmich, en estos momentos. Por eso, Pavlović debería salir del once inicial».

Lam concluyó: «Yo pondría a Valdemar Anton de lateral derecho y a Kimmich en el centro del campo. Usarlo como lateral no aprovecha su potencial; su liderazgo y virtudes se necesitan en la medular».

Alemania cayó 2-1 ante Ecuador en el cierre de la fase de grupos, pero ya estaba clasificada. Su rival en dieciseisavos será Paraguay el lunes por la tarde.