LaLiga se enciende pronto: comunicado contundente de la asociación de árbitros de España

La Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF) emitió este martes un comunicado de tono contundente en respuesta a las declaraciones de José Bordalás, director técnico del Getafe, en las que criticó el arbitraje tras la derrota de su equipo ante el Alavés por 3-0 en la primera jornada de LaLiga.

Bordalás había puesto en duda la forma en que los árbitros trataron a su equipo tras el partido disputado en el estadio de Mendizorroza, al considerar que al Getafe "no se le trata de la misma manera" en comparación con el resto de los equipos, después de la expulsión de su jugador Kiko Femenía durante el encuentro.

El entrenador del Getafe consideró además que la decisión de la expulsión fue el punto de inflexión del partido, y calificó el resultado final de "injusto".

En su comunicado, publicado por el diario Marca, la asociación de árbitros expresó su rechazo y su condena al "tono y la exageración" de las declaraciones de Bordalás, al considerar que representan un intento de responsabilizar al sistema arbitral de la derrota de su equipo.

La asociación también criticó los insultos dirigidos al árbitro Manuel Jesús Ortiz, que dirigía su primer partido en LaLiga.

El encuentro registró la expulsión de Kiko Femenía en el minuto 58, después de que el árbitro mostrara en un primer momento la tarjeta amarilla por su entrada sobre Abde Ezzalzouli, antes de que interviniera el videoarbitraje (VAR), lo que llevó al colegiado a acudir al monitor y decidir mostrar la tarjeta roja.

La asociación reafirmó el compromiso de los árbitros con la aplicación del reglamento conforme a criterios objetivos y justos, y señaló que su cometido consiste en tratar de la misma manera las situaciones similares que se producen sobre el terreno de juego, pese a la dificultad del arbitraje y a la distinta naturaleza de las jugadas que ocurren durante los partidos.

Al cierre de su comunicado, la asociación subrayó la importancia de respetar a los árbitros y pidió a todas las partes del sistema del fútbol que colaboren para construir una competición sana y respetuosa, y para fomentar un clima de entendimiento y respeto mutuo.

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