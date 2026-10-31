El enfrentamiento entre el Levante y el Atlético de Madrid, disputado el sábado en el estadio "Ciutat de València", fue testigo de un hecho histórico en la Liga española, después de que el árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea saliera a explicar las decisiones arbitrales más polémicas del partido, revelando los motivos de la anulación de dos goles del conjunto madrileño, la amonestación al entrenador del equipo local, Luis Castro, y la expulsión de uno de los responsables de utillería del Levante.

La aparición de De Burgos, a través del canal "Movistar", se enmarca en una iniciativa conjunta entre la Liga española, la Federación Española de Fútbol y el sindicato de árbitros, que permite a los colegiados por primera vez explicar sus decisiones en las jugadas arbitrales más polémicas, durante dos de los partidos de la jornada.

El árbitro comenzó sus declaraciones enviando un mensaje de solidaridad a las víctimas del accidente de Toledo y a sus familias, antes de aclarar las circunstancias de la anulación del primer gol del Atlético de Madrid, señalando que el equipo arbitral permitió en un principio que el juego continuara, antes de que interviniera la tecnología del videoarbitraje "VAR" y revelara la existencia de una posición de fuera de juego.

De Burgos afirmó: "Había un fuera de juego que dejamos seguir en el campo, y desde la sala del videoarbitraje nos indicaron que el sistema señalaba fuera de juego, y simplemente teníamos que corregir la jugada y cambiar el gol por fuera de juego".

Respecto al segundo gol anulado, el árbitro explicó que la decisión de anularlo se tomó directamente en el campo, antes de que la tecnología del vídeo confirmara su acierto, añadiendo: "En la segunda jugada tomamos la decisión sobre el terreno de juego de anular el gol, y el sistema confirma que teníamos razón".

De Burgos se refirió a las sanciones disciplinarias durante el partido, aclarando que Luis Castro recibió una tarjeta amarilla por extralimitarse en sus declaraciones, mientras que uno de los responsables de utillería del Levante fue expulsado, tras reiterarse las quejas relacionadas con su comportamiento.

El árbitro afirmó: "Recibimos varias quejas, la última relacionada con un comportamiento inapropiado, y tomamos la decisión de expulsarlo conforme al reglamento".

El árbitro también reveló los detalles de la jugada en la que Iván Romero, jugador del Levante, se quejó de haber recibido un codazo, asegurando que el contacto se produjo a espaldas del jugador, y que la tecnología del vídeo revisó la jugada y la consideró parte normal del juego, sin que existiera una infracción que obligara a tomar una medida arbitral.