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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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LaLiga rompe un tabú: una nueva decisión pone a los árbitros del campeonato español frente a los medios

Barcelona
Barcelona vs Real Madrid
Real Madrid
Primera División
España

Los árbitros hablan por fin tras los partidos

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En un paso sin precedentes que redefine la relación entre el silbato del árbitro y la pantalla del televisor, el sistema arbitral español ha decidido romper la histórica barrera del silencio y salir de la zona prohibida hacia los focos.

El organismo arbitral español ha anunciado un giro radical en su política mediática, que contempla la aparición de los árbitros de los partidos de la Liga española «LaLiga» en las pantallas de televisión para hacer declaraciones y analizar sus decisiones directamente tras la conclusión de los encuentros, a partir de la undécima jornada que arranca esta semana.

La radio española «Cadena SER» señaló que la decisión se aplicará de forma gradual, ya que los árbitros hablarán después de dos partidos en cada jornada, seleccionados cuidadosamente por el Comité Técnico de Árbitros.

Este giro histórico llega como fruto de un acuerdo tripartito sin precedentes que reunió a la Liga de Fútbol Profesional «LaLiga», la Real Federación Española de Fútbol y la asociación de árbitros española (AESAF), con el objetivo principal de reforzar la transparencia y acercar la imagen del árbitro al público.

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En virtud del nuevo acuerdo, el asunto no se limitará a los árbitros de Primera División, sino que la iniciativa incluirá también a los árbitros de Segunda División, quienes se comprometerán a conceder entrevistas a los medios antes y después de los partidos seleccionados, en un paso que busca elevar la calidad del producto visual y sonoro del fútbol español.

Una recompensa a cambio de transparencia

Esta apertura mediática no ha sido gratuita; en un paso que emula el modelo aplicado a los clubes a cambio de su aparición en las plataformas de emisión, LaLiga ha destinado un importe de 500.000 euros como recompensa audiovisual total para los árbitros.

La Liga condicionó el desembolso de esta recompensa a la consecución de dos objetivos paralelos: el primero, la contribución efectiva a elevar el valor comercial y mediático del contenido futbolístico español; y el segundo, preservar el prestigio del arbitraje y reforzar su imagen ante la opinión pública tras años de polémica y acusaciones.

Este camino ya había comenzado desde el inicio de la temporada actual, cuando los árbitros aparecieron por primera vez en entrevistas rápidas antes del comienzo de los partidos en los canales emisores, siendo la más destacada la aparición del árbitro Juan Martínez Munuera antes del último Clásico, afirmando que, como árbitro, siempre intenta evitar los focos, pero esta nueva aparición viene a cambiar esa norma.

Este paso se enmarca dentro de un paquete de reformas integrales puesto en marcha por el fútbol español para poner fin a la polémica arbitral, que incluye la divulgación previa de los nombres de los árbitros de la sala del videoarbitraje (VAR), el lanzamiento de un programa semanal titulado «Tiempo de Revisión» para analizar las jugadas polémicas, e incluso el reconocimiento público de los errores arbitrales cuando queden demostrados, en un intento serio de recuperar la confianza entre las gradas y la sala del arbitraje.

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