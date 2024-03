Torneo Internacional Sub-14 LaLiga FC Futures 2024, en Arabia Saudí: dónde ver en directo online los partidos de la ex Liga Promises, Canal TV y streaming

Te contamos todo lo que debes saber acerca del torneo internacional alevín más importante del mundo.

LaLiga FC Futures, antes conocida como LaLiga Promises, vuelve en marzo de 2024 y lo hace en Arabia Saudí por primera vez. Los equipos serán, por primera vez, de categoría Sub-14 y, además, jugarán en la modalidad de fútbol-11. Se disputará del 1 al 3 del tercer mes del año.

LALIGA FC FUTURES, el torneo destinado a las canteras de los equipos de LALIGA, se jugará por primera vez en Arabia Saudí, en concreto en la Mahd Sports Academy de Riad del 1 al 3 de marzo.

El I Torneo Internacional Sub-14 LALIGA FC FUTURES será un torneo con numerosas novedades con respecto al resto de torneos organizados con anterioridad por parte de LALIGA y se lleva a cabo en colaboración con el Ministerio de Deportes de Arabia Saudí. En concreto, los jugadores que forman parte de los equipos serán, por primera vez, de categoría Sub-14 y, además, jugarán en la modalidad de fútbol-11.

La elección de Arabia Saudí como destino obedece al rápido crecimiento del país, que en los últimos años se presenta como centro neurálgico de interacciones deportivas y culturales en el panorama futbolístico actual, siendo el fútbol el deporte más jugado y seguido en el país con un máximo nivel de participación en los menores de 30 años, además de la fuerte conexión histórica entre LALIGA y Arabia Saudí: durante más de 15 años los partidos de LALIGA han sido seguidos por millones de aficionados al fútbol en todo el territorio, futbolistas saudíes han jugado en España, así como jugadores españoles en la liga saudí, y Arabia Saudí cuenta ahora con más de seis peñas oficiales de clubes de LALIGA.

El torneo contará con 12 clubes: 8 equipos de LALIGA EA SPORTS, además de AS Roma (Italia), SL Benfica (Portugal), Olympique de Marseille (Francia) y Mahd Academy (Arabia Saudí). Se dividirán en tres grupos: Mahd Academy, FC Barcelona, AS Roma y Cádiz CF (Grupo A); Atlético de Madrid, Olympique de Marseille, Sevilla FC y Villarreal CF (Grupo B) y Real Betis, Valencia CF, SL Benfica y CA Osasuna (Grupo C).

Los partidos comenzarán a jugarse el 1 de marzo a las 09:30 (hora local) y el 2 de marzo a las 10:00 (hora local), jugándose los cuartos de final el mismo sábado a las 17:00 (hora local). El domingo a las 10:00 comenzarán las semifinales y el torneo pondrá su punto final con la Final a las 17:00h.

El torneo podrá seguirse en LALIGA+, la OTT de LALIGA, además de en GOL PLAY, Dazn y LALIGA TV Bar. Adicionalmente, en las redes sociales de LALIGA (Facebook, X, Twitch, TikTok y YouTube) se podrá seguir el torneo en streaming y la actualidad bajo el hashtag #LALIGAFCFUTURES.

Puedes seguir toda la información sobre el torneo, los resultados, clasificaciones y los mejores vídeos del torneo en la web de este I Torneo Internacional Sub-14 LALIGA FC FUTURES pinchando aquí.