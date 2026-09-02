LaLiga concluye su proyecto para el desarrollo del fútbol iraquí tras más de tres años de colaboración





La asociación de La Liga española de fútbol (LaLiga) concluyó su proyecto de consultoría y desarrollo del fútbol con la Federación Iraquí de Fútbol, que se puso en marcha en 2023, tras la finalización del contrato original y un posterior periodo de negociaciones, durante el cual LaLiga presentó una serie de alternativas destinadas a establecer un nuevo marco para la continuidad de la colaboración.

Un proyecto que contó con apoyo al más alto nivel

Javier Tebas, presidente de LaLiga, declaró: «Irak cuenta con una de las aficiones más apasionadas y comprometidas con el fútbol del mundo, y ese entusiasmo ha sido una fuente de inspiración constante para nuestro equipo de trabajo durante estos tres años. Todo lo que hemos construido juntos representa un legado para el fútbol iraquí. Estoy convencido de que las bases que hemos asentado son sólidas, y confío en que quienes ahora están al frente sabrán cómo preservarlas y trabajar en su desarrollo».

El acuerdo se puso en marcha en 2023 bajo la dirección de Adnan Dirjal, entonces presidente de la Federación Iraquí de Fútbol, cuando LaLiga destinó desde el principio un equipo permanente para trabajar sobre el terreno en Bagdad, respaldado por cientos de especialistas de su sede central en Madrid y de sus oficinas internacionales.

El proyecto contó desde su inicio con la participación directa de Javier Tebas, presidente de LaLiga, quien supervisó personalmente su evolución y visitó Irak en numerosas ocasiones.

Principales hitos: desarrollo del negocio y de las competiciones profesionales

• Reorganización integral de las ligas de Primera y Segunda División, con la participación de 20 equipos y la disputa de 380 partidos, junto con la introducción de nuevos sistemas de eliminatorias para determinar los ascensos, las permanencias y los descensos, lo que contribuyó a reforzar la competitividad y la profesionalidad, con una definición más clara de las funciones y responsabilidades dentro de la Federación Iraquí de Fútbol y de las estructuras de las competiciones.

• Aplicación de un calendario asimétrico condicionado, junto con una estrategia gradual desarrollada desde 2023, con el objetivo de armonizar las fechas de inicio y de final de la temporada con las de las grandes ligas europeas. El trabajo realizado durante el verano de 2026 fue decisivo para garantizar el arranque de la nueva temporada sobre unas bases sólidas, integrando las exigencias de la Copa de Irak, de la nueva Supercopa de Irak, de los compromisos de la selección nacional y de la participación de los clubes en las competiciones continentales.

• Aplicación de la primera fase del sistema de control financiero de los clubes, que incluyó los reglamentos financieros y los programas de formación en Irak y en España, así como la creación de un comité de acreditación y de un comité de apelación.

• Introducción de la tecnología del videoarbitraje VAR por primera vez en la historia del fútbol iraquí.

• Aumento del valor de los derechos audiovisuales en 6,5 veces, con el registro de más de 20 millones de espectadores digitales durante la temporada 2025-2026, y con una media de 112.000 visualizaciones por partido.

• Firma de un acuerdo con Adidas para ser el proveedor oficial de balones, junto con la aplicación del primer modelo profesional de activación y medición del patrocinio en la historia de la competición.

• Crecimiento del ecosistema digital de la competición en un 39,6 %, y en un 81,7 % si se incluye WhatsApp, hasta alcanzar los 474.600 seguidores. Asimismo, el total de seguidores de los veinte clubes en conjunto alcanzó los 6,29 millones de seguidores, con todos los clubes registrando tasas de crecimiento positivas.

• Organización de 20 talleres, formación de más de 500 especialistas de 40 clubes e impartición de más de 200 horas de formación, que incluyeron tres programas de inmersión en la sede de LaLiga, en la capital española, Madrid. Los programas abarcaron todos los ámbitos del proyecto, incluidos el desarrollo del negocio y el desarrollo deportivo.

Principales hitos: desarrollo deportivo y fútbol de categorías inferiores. «Proyecto del Sueño»

• Creación del ecosistema de ligas de categorías inferiores en Irak, que se amplió de 66 equipos en la temporada 2023-2024 a 174 equipos, 1.608 partidos y 4.070 jugadores inscritos en la temporada 2025-2026, con aumentos que superaron el 163 % en el número de equipos, el 301 % en el número de partidos y el 142 % en el número de jugadores.

• Por primera vez, todos los jugadores fueron inscritos a través de una plataforma digital, MyIFA, que incluyó reglamentos para limitar la manipulación de las edades. Asimismo, el sistema acreditó a 856 entrenadores, 994 árbitros y 226 observadores de partidos.

• El centro de talentos de la Federación Iraquí de Fútbol en Bagdad evaluó a 1.424 participantes de 66 instituciones y seleccionó a 96 jugadores y 14 entrenadores para someterse a un proceso de seguimiento individual basado en datos.

• LaLiga elaboró un plan estratégico para el desarrollo de la Federación Iraquí de Fútbol de tres años de duración, que fue presentado a la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) y contó con la aprobación de la FIFA. Esta acreditación contribuyó a que la Federación Iraquí de Fútbol pudiera incorporarse al programa de desarrollo de talentos de la FIFA (TDS) y pasar de la categoría de «desarrollo» a la de «ambición», elevando el valor de la financiación asignada de cero a 250.000 dólares estadounidenses.

Flexibilidad en los esfuerzos por mantener la colaboración

El contrato original finalizó en abril de 2026. Durante el periodo de espera hasta la conclusión del proceso electoral de la Federación Iraquí de Fútbol, LaLiga mantuvo a su equipo y su trabajo en Bagdad.

Tras la asunción de sus funciones por parte de la nueva dirección, la Federación Iraquí de Fútbol pidió a LaLiga que mantuviera a su equipo en Irak durante tres meses adicionales, coincidiendo con la negociación de un nuevo acuerdo. LaLiga aceptó la petición y prosiguió con sus trabajos allí.

Durante este periodo, LaLiga mostró una gran flexibilidad y compromiso, y planteó varias opciones técnicas y contractuales. Asimismo, aceptó la decisión de la Federación Iraquí de Fútbol de no continuar con el «Proyecto del Sueño» e incorporó, a petición de la Federación, una nueva línea de trabajo dedicada al arbitraje.

La propuesta, elaborada en colaboración con el Comité Técnico de Árbitros de España (CTA), incluía la designación de un experto principal para trabajar de forma permanente sobre el terreno, junto con la aportación de un apoyo directo por parte de destacadas figuras arbitrales internacionales.

Asimismo, la propuesta ofrecía a los representantes arbitrales de la Federación Iraquí de Fútbol la posibilidad de asistir a las sesiones semanales de revisión interna del Comité Técnico de Árbitros, en una oportunidad sin precedentes a nivel del arbitraje internacional.

A pesar del amplio conjunto de alternativas planteadas, finalmente no fue posible alcanzar un nuevo acuerdo.

LaLiga afirma que seguirá dispuesta a colaborar con el fútbol iraquí en el futuro, y agradece a los responsables iraquíes, los clubes, los entrenadores, los árbitros y las aficiones su colaboración a lo largo de los tres últimos años.

Los sistemas que se han aplicado, el personal que se ha formado y los conocimientos que se han transmitido constituyen una base sólida sobre la que el fútbol iraquí puede construir para continuar su camino de desarrollo.

LaLiga mantendrá su compromiso con el desarrollo del fútbol a nivel internacional. La institución participa actualmente en numerosos proyectos de consultoría que abarcan una gran variedad de ámbitos, incluidos el desarrollo deportivo, la profesionalización de las ligas y los clubes, la producción audiovisual, las academias y el desarrollo de las categorías inferiores, aplicando los mismos criterios de excelencia, profesionalidad y compromiso que caracterizaron su trabajo en Irak.