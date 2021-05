LaGeneralitat y LaLiga estudian si la reunión de la plantilla del Barça vulneró el protocolo sanitario

Es el procedimiento previo a la apertura de un expediente disciplinario, que ya se aplicó en su día a jugadores de Sevilla FC y Real Sporting

La conjura o reunión del vestuario azulgrana en el domicilio de su capitán podría tener consecuencias. La Liga ha decidido abrir expediente informativo a los jugadores del Barça por saltarse el protocolo sanitario contra la Covid-19. En este caso, LaLiga tiene previsto abrir un expediente informativo para recopilar información sobre la reunión que llevaron a cabo los jugadores del club azulgrana en el domicilio de Lionel Messi en Castelldefells, para dilucidar si esta actuación acabó vulnerando o no el protocolo sanitario recomendado por las autoridades.

Este sería el paso previo a la pertinente apertura de un expediente disciplinario, si es que finalmente acaba por producirse. El organismo presidido por Javier Tebas ha procedido al inicio de los trámites para la apertura de un expediente, según ha informado la 'Cadena Cope'.

LaLiga sigue recopilando información para saber si se rompió la burbuja y no se siguieron las indicaciones que obliga la competición. Los jugadores azulgrana asistieron a la fiesta junto a sus parejas, rompiendo presuntamente la normativa no solo marcada por LaLiga si no también el protocolo marcado por la Generalitat.

La Generalitat también estudiará y valorará las imágenes de la reunión

Al parecer, LaLiga no sería el único organismo que está investigando las circunstancias de la reunión privada de la plantilla del FC Barcelona, ya que según afirman varios medios, la Generalitat de Catalunya también estaría estudiando si debe tomar medidas disciplinarias en el caso de que los jugadores hubieran incumplido las normas establecidas.

El artículo sigue a continuación

En el caso de la Generalitat, Mertixell Budó, consejera a la presidencia, ha explicado la postura del organismo catalán. "Conocemos y hemos visto las imágenes. La Agència de Salut Pública que tiene las competencias las ha visto y hará en los próximos días una valoración técnica y nos informará en cómo proceder", ha asegurado.

Ya se abrió un expediente a los jugadores de Sevilla y Sporting

En todo caso, a los jugadores del Barcelona se les aplicaría el mismo expediente disciplinario que en su momento se aplicó a los futbolistas del Sevilla FC, perteneciente a la Liga Santander, y también a los del Real Sporting de Gijón, de la Liga SmartBank.