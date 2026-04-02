Lakjae rompe el silencio marroquí: «Tengo pruebas irrefutables que confirman la legitimidad de la coronación en la Copa Africana de Naciones»

Tras semanas de polémica jurídica y mediática suscitada por los acontecimientos de la final de la Copa Africana de Naciones 2025, la Federación Marroquí de Fútbol ha roto su silencio oficial para reafirmar su defensa de los derechos sobre el título continental, basándose en documentos y grabaciones que califica de «irrefutables».

Fawzi Lakja, presidente de la Real Federación Marroquí de Fútbol, declaró el pasado jueves, según informó la red «Foot Mercato»: «Marruecos cuenta con argumentos convincentes y documentados; todos los elementos relacionados con el incidente están documentados con precisión, tanto a través de informes oficiales como de grabaciones de vídeo, lo que se ajusta plenamente a la legislación vigente».

Lakjaa añadió: «La retirada de la selección senegalesa está oficialmente constatada, según el informe del árbitro del partido, además de que existen grabaciones que documentan el momento de la retirada y las circunstancias que la rodearon».

Y continuó explicando: «La confirmación de la retirada de Senegal se rige por los requisitos del artículo 84 del Reglamento Disciplinario de la Confederación Africana de Fútbol, que es el texto legal que la Confederación ha adoptado para confirmar la victoria de Marruecos en la final de la Copa Africana de Naciones 2025».

Lakjaa explicó que Marruecos aceptó continuar el partido a pesar de que los jugadores de Senegal abandonaran el terreno de juego, ya que negarse a reanudarlo habría expuesto a la selección marroquí a una sanción disciplinaria.

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La final de la Copa Africana de Naciones 2025, disputada en Rabat entre Marruecos y Senegal, vivió un final dramático y polémico.

Senegal se había adelantado con un gol en la prórroga, pero el árbitro pitó un penalti a favor de Marruecos en los últimos minutos del tiempo reglamentario tras consultar el vídeoarbitraje (VAR).

Los senegaleses protestaron enérgicamente la decisión, lo que llevó a su entrenador a pedir a los jugadores que abandonaran el terreno de juego durante varios minutos.

Los jugadores regresaron tras la intervención del capitán del equipo, Sadio Mané, y Brahim Díaz falló el penalti, por lo que el partido terminó con la victoria de Senegal por 1-0. Aproximadamente dos meses después del encuentro, la Comisión de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) aceptó el recurso de la Federación Marroquí de Fútbol.

La comisión decidió considerar que la selección de Senegal se había retirado del partido, adjudicar la victoria a Marruecos por 3-0 y otorgarle oficialmente el título del campeonato, basándose en los artículos 82 y 84 del reglamento de la competición.

Por su parte, la Federación Senegalesa anunció su rechazo a la decisión y presentó un recurso ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) en Lausana, calificando la decisión de «injusta y sin precedentes».