Lakja se burla de las acusaciones de que Marruecos controla la CAF: «Organizamos lo que todos rechazan»

Fouzi Lekjaâ, presidente de la Real Federación Marroquí de Fútbol, desmintió las acusaciones sobre la supuesta influencia de Marruecos en la Confederación Africana de Fútbol (CAF).

En una entrevista con el programa «Maghreb» de «Al Jazeera 360», Lakjaa aclaró que el Reino no tiene empleados ni representación real en los comités del organismo continental y que los supuestos «privilegios» se reducen a organizar torneos que otros rechazan.

Añadió: «Marruecos no tiene empleados en la CAF ni representación en sus comités», y preguntó con sarcasmo: «¿De qué influencia hablan?».

Lakjaa aclaró que lo único que Marruecos recibe de la CAF es la organización de eventos que nadie más quiere, y lo expresó así: «Los privilegios que nos ha concedido la CAF a cambio de esta influencia consisten en que Marruecos acoge los eventos que nadie más desea organizar».

Sobre su presidencia de la Comisión de Finanzas de la CAF, Lakjaa aclaró que se debe a su trayectoria profesional en el sector financiero y no a influencias políticas: «Marruecos solo preside la Comisión de Finanzas, asignada por mi experiencia en finanzas». «Y si esto se considera influencia, ni siquiera esta comisión alcanza ese nivel», subrayando que la competencia profesional es el criterio, no la influencia política.

Finalmente, el presidente de la Real Federación Marroquí de Fútbol subrayó que estas acusaciones están lejos de la realidad y que Marruecos no participa en la gestión ni forma parte de las comisiones de la CAF como se describe.