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Lakja desafía a Yamal: «Espero enfrentarme a ti en la final del Mundial para que veas si tu decisión fue acertada»

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Lamine prefirió España a Marruecos

Fouzi Lekjaâ, presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, retó a Lamine Yamal, estrella de España, tras el inicio del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

La Federación Marroquí intentó incorporarlo a la selección, pero el jugador del Barcelona optó por representar a España en el Mundial 2026.

Marruecos debutó con un empate 1-1 ante Brasil y casi gana, lo que le valió elogios mundiales.

Lekjaa afirmó que le gustaría que Marruecos se midiera a España en la final del Mundial 2026.

En tono irónico, declaró a Al Jazeera 360 que le gustaría ver esa final para demostrarle a Yamal si su elección fue la correcta.

Reiteró su respeto por la decisión del jugador, nacido en España de padre marroquí, y le deseó suerte.

La Federación Marroquí de Fútbol intentó incorporarlo a la selección marroquí y mantuvo reuniones en Marruecos y España, pero no logró convencerlo.

En 2024, Lajja declaró a Marca: «Nos reunimos con sus padres (su padre es marroquí y su madre, de Guinea Ecuatorial)... Le presentamos nuestro proyecto a él y a su familia, pero Lamine ya estaba convencido de irse a España, y le deseamos suerte y éxito en su carrera. España y Marruecos solo están separados por 14 kilómetros, y es normal que sucedan este tipo de cosas».

Además, recordó que la Federación Marroquí le presentó su proyecto y objetivos, y que respetan su elección.

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