Lainez no tuvo minutos en el empate de Betis ante Celta de Vigo

El mexicano vio todo el partido desde el banquillo de suplentes, su puesto habitual bajo el mando de Alexis Trujillo.

La salida de Rubi tuvo un impacto negativo en la situación de Diego Lainez, quien prácticamente ha sido borrado del equipo verdiblanco. El extremo mexicano ha tenido un rol secundario bajo la conducción de Alexis Trujillo y en el duelo contra de Vigo no fue la excepción.

Pese a que Nabil Fekir no estaba disponible por la expulsión en la fecha pasada, Lainez no fue parte del once inicial y vio todo el partido desde el banquillo de suplentes. Trujillo utilizó a otros extremos como Aleña, Juanmi, Joaquín y Tello, dejando sin participación al mexicano.

Es evidente que el canterano del América no es una de las primeras opciones del entrenador interino, que actualmente tiene una tarea complicada con el . Los verdiblancos aún no aseguran la permanencia en La Liga y solo han sumado dos victorias en los últimos 10 partidos.

Sin duda, la pelea por evitar el descenso es uno de los motivos que ha restado participación a Lainez. La idea de Trujillo es echar mano de los más experimentados para manejar la presión con la que se juegan estos partidos, al margen de que solo necesitan una victoria para salvarse.

La situación llega en un momento inoportuno para Lainez, quien había comenzado a ganar minutos con Rubi y tener buenas actuaciones con el cuadro español. Ahora, solo le queda esperar al mercado de pases y ver los planes que tiene el nuevo entrenador que llegue al club.