Lainez, Guardado y los 'precoces' que se saltaron procesos en la Selección mexicana

Los del Betis no han sido los únicos en irrumpir y dar el salto al representativo mayor sin 'escalas'.

Naces, debutas, creces y cuelgas los botines. Esa debería ser en teoría el ciclo de vida de un futbolista: atravesar una serie de etapas naturales antes de llegar a la siguiente. Es decir, en cuestión de selecciones, comenzar en niveles inferiores, ascender a la Sub 17, subir a la Sub 20 para, finalmente, escalar hasta la mayor. O no. Hay algunos que, debido a su calidad, no entienden de procesos. Diego Lainez y Andrés Guardado, actuales internacionales por el Tri, son dos de ellos.

Pero no fueron solo ellos. A los dos zurdos también se les suman otros casos de elementos que no necesitaron seguir la línea evolutiva 'normal'. Irrumpieron como de la nada cuando (casi) nadie había escuchado de ellos. Aunque llegaron para quedarse porque nunca más se les requirió en escalones debajo cuando comprobaron que su nivel era contrastado.

En Goal revisamos los expedientes de cada uno.

RAFAEL MÁRQUEZ

Producto de un error, Bora Milutinovic lo llamó a sus 17 años para un amistoso versus , en 1997, porque se confundió de Márquez. En realidad quería a César Márquez, también del . Para los 19, Manuel Lapuente requirió al central para la del 99 en la que finalizaron en el tercer lugar. Posteriormente lo vendieron al Mónaco y luego desfiló por , , León y Hellas Verona para retirarse en los Rojinegros. Un histórico del Tri que asistió a los Mundiales 2002, 2006, 2010, 2014 y 2018 compartiendo el récord con la Tota Carbajal y Lothar Matthaus.

ANDRÉS GUARDADO

En cuestión de meses, el Principito se transformó de debutante con el Atlas y promesa del Máximo Circuito a mundialista en 2006 a sus 20 años. La Volpe lo incluyó de último momento y consistió la sorpresa en la lista final para dicho certamen. No tardó en emigrar de los Zorros con dirección a La Liga, concretamente al Deportivo La Coruña.

Tras militar por el , , y no ha vuelto al país. De extremo izquierdo se reconvirtió en mediocampista, lateral y hoy en día en centrocampista. Portador del gafete de capitán desde el 2016 cuando no estaba Rafael Márquez. Líder del equipo adentro del campo y en el vestidor.

GIOVANI DOS SANTOS

La eterna apuesta de la Selección que nunca acabó por explotar. Uno de los muchos beneficiados por conseguir el primer campeonato a nivel mundial (el Sub 17) para el Tricolor en el 2005 junto a una gran camada. El atacante alcanzó a disputar la cita ecuménica Sub 20 en el 2007, pero al poco tiempo ve cumplido su sueño de ser internacional absoluto. Con Sven-Göran Eriksson se mantuvo como titular y Javier Aguirre lo citó para 2010; lo mismo con Miguel Herrera —titular con el Vasco y el Piojo— en 2014 y Juan Carlos Osorio —suplente— para 2018.

CARLOS VELA

Uno más de la generación dorada del 2005. Al igual que Gio disputó el Mundial Sub del 2007 y de ahí no se despegó más de la mayor hasta que lo castigaron en 2011 por una fiesta, y luego él tomó la decisión de distanciarse. Conformaba la pareja titular arriba con Sven y banca en la era Aguirre. Se perdió por iniciativa propia los Olímpicos de Londres 2012, la Confederaciones 2013 y el Mundial 2014. Volvió con el Piojo Herrera y en Rusia 2018 participó gracias a Osorio. Ahora con el Tata parece que otra vez coquetea con el 'retiro'.

DIEGO LAINEZ

El más reciente. Sí estuvo en la Sub 17, pero, apenas tuvo sus primeros minutos en Primera División, en 2017, de la mano de Ricardo La Volpe, deslumbró y llamó la atención. El semestre anterior resultó pieza importante en la proclamación del América en la Apertura 2018. Por esa razón, el Tuca Ferretti lo hizo parte de su renovación generacional durante su interinato.

A los pocos meses el Betis compró al extremo, donde ha dado pinceladas. Ahora se habla de si debe ser o no titular, y si el entrenador Gerardo Martino lo considerará para la o si la Sub 20 guardaría preferencia para el Mundial en de este año. Hasta se lo pelean.

