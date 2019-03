Lahm: "Rechacé al Barcelona porque no me veía en el Camp Nou"

El histórico jugador alemán repasa el día que pudo recalar en el equipo blaugrana.

Philipp Lahm pudo vestir un día la camiseta del Fútbol Club ... pero le hacía más feliz ganar algo con su equipo de siempre, el Bayern de Múnich. El histórico lateral y mediocentro alemán fue nombrado ciudadano honorífico de la ciudad de Múnich, en un acto donde repasó el día que pudo llegar a ser del Barça.

"El gran Barcelona quiso llevarme a . La oferta era atractiva, incluso mis amigos me decían que cuándo iba a firmar, pero había un problema y el problema era yo. No me veía en el Camp Nou y el Bayern podía conseguir algo grande", dice Lahm.

Y es que pensó en la felicidad de ganar un título con el conjunto culé o con el de toda su vida y eligió lo segundo: "Rechacé al Barcelona porque no me veía en el Camp Nou. Pensé en lo feliz que sería de ganar la con el Bayern y no con el Barcelona".