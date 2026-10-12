Lágrimas y lealtad: el recuerdo triste detrás de la primera celebración de Diomandé con el Real Madrid

Yan Diomandé dedicó un emotivo mensaje a su hermana fallecida, Roxane, después de marcar su primer gol con la camiseta del Real Madrid, celebración que acompañó con una profunda mirada al cielo, evocando su recuerdo y asegurando que ella seguirá presente en su corazón para siempre.

Según el diario español Marca, Roxane tenía 15 años cuando falleció, en un momento en el que su hermano Yan Diomandé estaba aún lejos de convertirse en el futbolista que es hoy, pero ella creía que llegaría a la cima.

Y cuando los demás se burlaban de sus sueños, ella seguía confiando en su capacidad para hacerlos realidad. Por eso, cuando el delantero marcó su primer gol con el Real Madrid, cerró su celebración con una profunda mirada al cielo.

En el minuto 62, Valverde filtró un pase magnífico al jugador marfileño, que superó al portero rival con un bello disparo cruzado y puso al Real Madrid por delante 1-0.

Tras confirmarse la validez del gol desde la sala del videoarbitraje, Diomandé se alejó de sus compañeros, cerró los ojos y rompió a llorar, emocionado por el recuerdo de su hermana, antes de explicar después del partido el motivo de su celebración: "Esto significa más de lo que las palabras pueden expresar. Mi primer gol es para ti, hermana. Estarás en mi corazón para siempre".

"Desde que te fuiste, siento un vacío"

El delantero creció en Abiyán, capital de Costa de Marfil, donde desde niño persiguió su sueño de convertirse en futbolista profesional. Su camino estuvo marcado por dificultades, rechazos y momentos en los que alcanzar su objetivo parecía imposible, pero Roxane nunca dudó de él: soñaba con verlo triunfar y compartía con su hermano la ambición de cambiar la vida de su familia.

La muerte de Roxane en 2025, cuando tenía apenas 15 años, supuso un golpe enorme para Diomandé en una etapa muy temprana de su carrera futbolística. Antes del Mundial 2026, el jugador decidió desvelar los detalles de esta historia mediante una carta publicada en la plataforma The Players' Tribune, en la que recordó a la persona que creyó en su talento antes que nadie y reconoció el vacío que dejó su ausencia.

Yan Diomandé comenzó la carta más íntima de su vida con la frase: "Querida Roxane". Al principio no habló de fútbol, sino que volvió a su infancia, recordando una camiseta falsa del Manchester United en cuya espalda escribió el nombre "Ronaldo" y el número 7 con un rotulador negro. Fueron días llenos de dificultades, pero también de mucha felicidad. Y dijo, rememorando aquella época: "No sabíamos si éramos ricos o pobres. Simplemente éramos felices".

Roxane no había cumplido aún los diez años cuando empezó a asumir el papel de agente de su hermano: fue la primera defensora de su talento y la que más creyó que algún día se convertiría en una estrella. También compartió con él sus sueños comunes, entre ellos vivir en Francia, tener una casa propia y lograr que su familia saliera del círculo de las dificultades.

Pero el tono de la carta cambió cuando Diomandé llegó al momento que dividió su vida en dos etapas. Después de disputar sus primeros partidos como profesional con el Leganés, cuando tenía solo 18 años, recibió una llamada telefónica desde Costa de Marfil que le comunicaba la muerte de su hermana.

Según su relato, alguien puso una sustancia en la bebida de Roxane durante una fiesta y ella no volvió a despertar. Diomandé no ha podido obtener respuestas definitivas sobre lo que ocurrió y reconoció en su carta que todavía se pregunta si habría podido protegerla. Y escribió: "Desde que murieras, siento un vacío". Desde entonces, su objetivo dejó de limitarse a alcanzar el éxito, lo que explica la enorme importancia que tiene su primer gol con el Real Madrid. Y añadió, a modo de promesa, en su carta: "Todo lo que hago dentro del campo es por ti".

Un sueño llamado Champions League

Diomandé reconoció en el canal del Real Madrid: "Llevaba mucho tiempo esperando este primer gol". También explicó cómo gestionó la ocasión en la que marcó: "Creo que la única opción en esa posición era controlar el balón, girarme y disparar rápido. Eso es lo que hice, y funcionó".

El jugador espera ahora otro desafío al máximo nivel: la Champions League. El futbolista del Real Madrid no esconde su ilusión ante la posibilidad de participar en el torneo continental. Y dijo: "Es el sueño de todo niño, y estoy enormemente agradecido de cumplirlo con el Real Madrid". Además, su actuación ante el Villarreal reforzó sus opciones de tener un papel mayor dentro del equipo.

Diomandé ofreció una actuación caracterizada por el regate, la velocidad y la capacidad de romper las líneas rivales, completó cuatro regates y contribuyó a generar espacios para Kylian Mbappé, convirtiéndose en una amenaza constante para la defensa contraria.

Y a la espera de conocer la situación de Vinicius en cuanto a su participación en los partidos de LaLiga, el joven jugador africano tiene una oportunidad para reclamar más minutos de juego, en una temporada que empieza a abrirle nuevos horizontes. Quizá Vinicius resuma mejor que nadie esta evolución, después de escribir en un comentario a la publicación de su compañero: "¡Yaaan, ha llegado!".







