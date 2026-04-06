¿Lágrimas por el fin de un sueño? Grave lesión de un jugador del Al-Ahli antes de dar el salto al fútbol profesional

Se vivió un momento de gran tristeza en las categorías inferiores del Al-Ahly tras la grave lesión que sufrió Bilal Attia, una promesa del equipo de la generación de 2007, durante su participación en el partido contra el Tala’a El-Gaish, correspondiente a la Liga de la República.

El joven jugador abandonó el terreno de juego sumido en lágrimas, afectado por un dolor agudo en la rodilla, lo que requirió su traslado urgente al hospital de Nasr City para someterse a pruebas médicas de urgencia con el fin de determinar la naturaleza de la lesión.

La amargura de este incidente radica en su momento tan delicado, ya que Bilal Attia ya había completado todos los trámites oficiales para partir hacia España, tras alcanzar un acuerdo definitivo para su traspaso al Racing de Santander en calidad de cedido hasta el final de la temporada actual.

Se suponía que este paso supondría un gran salto en la carrera profesional del jugador, especialmente dada la existencia de cláusulas y privilegios especiales vinculados a las ambiciones del club español de ascender a La Liga.

Sin embargo, esta lesión inesperada ha dejado a todos en vilo, a la espera de los resultados definitivos de las pruebas de imagen que determinarán la duración de su baja y el destino de su aventura europea, que estaba a punto de comenzar.