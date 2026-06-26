Lágrimas antes de la celebración... Elanga desconoce que Suecia avanza a dieciseisavos

El nuevo formato del Mundial, con 48 selecciones, ha complicado la clasificación de los terceros. Incluso los jugadores pensaban en los números durante el partido.

Así, tras el gol de Anthony Elanga que dio el empate 1-1 ante Japón y el pase a dieciseisavos, El jugador no se dio cuenta del valor del gol y cayó de rodillas, frustrado, al escuchar el pitido final, sacudiendo la cabeza como si la aventura de Suecia en el Mundial hubiera terminado.

Tras el partido, Elanga admitió a los medios suecos: «No sabía que un punto bastaba; solo gritaba: “Vamos, podemos marcar otro”».

El astro sueco añadió riendo: «Estoy muy contento de que al final nos hayamos clasificado, pero no lo sabía cuando sonó el pitido final, y creo que el asistente Sebastián Larsson intentaba gritarme el resultado».

Con ese tanto, Ilanga sumó su segundo gol en el torneo y dio a Suecia su cuarto punto, por detrás de Holanda (7) y Japón (5). Al ser preguntado por la reacción de su jugador, el seleccionador Graham Potter bromeó en la rueda de prensa: «Las cosas no podían estar más claras para él, ¡así que estaba pensando en algo completamente distinto! Que Dios le bendiga, le quiero mucho en momentos como este, pero, por Dios, ¿qué se le había metido en la cabeza?».

Sus compañeros, ya celebrando la clasificación, tampoco pasaron por alto la escena. El delantero Alexander Isak reveló lo que le dijo a su compañero: «Fui a preguntarle si de verdad no había entendido los cálculos y, por desgracia, esa era la verdad, así que le eché una bronca y le di una pequeña charla allí mismo. Al final estaba muy desanimado y ahora por fin sé por qué».

El capitán Victor Lindelöf bromeó: «Seguro que se durmió en la charla técnica; a veces nos pasa a todos».