La zona prohibida de Ancelotti... Vinícius está a punto de asaltar el bastión de Cristiano y Benzema

Pocos entrenadores crean goleadores; Carlo Ancelotti es la excepción. Tranquilo en la banda, libera a bestias ofensivas que destrozan porterías y escriben su nombre en oro. Una lista basta para entender su secreto: el “viejo italiano” convierte delanteros en leyendas.

Según «Stats Foot», Filippo Inzaghi lidera la lista con 161 goles. Con el Milan entre 2001 y 2009, el “zorro italiano” fue una pesadilla para los porteros.

Le sigue Karim Benzema, con 121 tantos: pasó de ser un segundo punta a una máquina de hacer goles y ganó el Balón de Oro.

En tercer lugar aparece «El Don», Cristiano Ronaldo, con 112 goles, cifra impresionante si se considera que solo trabajaron juntos dos temporadas en el Bernabéu. Después aparece el francotirador ucraniano Andriy Shevchenko, con 103 goles, pilar del “Milán de Oro”, y el “niño de oro” Kaká, con 95, un mago del centro del campo que marcaba como un delantero y no alcanzó los 100 con el “Viejo”.

La gran revelación es Vinicius Junior; el extremo brasileño, con 96 dianas a sus 26 años, ya superó a Kaká y acecha el centenar, lo que pone en riesgo el trono de Inzaghi si mantiene su promedio goleador bajo la batuta de su mentor.

La huella del «creador de reyes» se nota hasta con Brasil: allí, Vinicius aplicó las ideas de Ancelotti y marcó dos goles de oro ante Haití, que impulsaron a la Seleção a una amplia victoria en la fase de grupos del Mundial 2026.

El primero, tras un movimiento inteligente y un remate tranquilo; el segundo, con una jugada individual en la que recortó toda la distancia que le separaba de la defensa haitiana. Un doblete que confirma que Viní no es solo un extremo veloz, sino un nuevo rey del área, al estilo de los grandes delanteros de Ancelotti.

Lista de máximos goleadores históricos bajo la dirección de Ancelotti:

Filippo Inzaghi: 161 goles

Karim Benzema: 121 goles

Cristiano Ronaldo: 112 goles

Andriy Shevchenko: 103 goles

Vinicius Junior: 96 goles

Kaká: 95 goles.

Desde Inzaghi hasta Vinicius, el entrenador italiano Carlo Ancelotti demuestra que no es solo un técnico táctico, sino un líder capaz de crear reyes en el área, como demostró en la Juventus, el Milán, el Chelsea, el París Saint-Germain, el Real Madrid, el Bayern de Múnich, el Nápoles, el Everton y ahora con la selección brasileña.