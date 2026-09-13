La vieja cantinela del BVB: el Borussia Dortmund sigue ganando con un fútbol limitado en cuanto al contenido

Cinco partidos oficiales, cinco victorias, tres veces con la portería a cero, mejor arranque en la Bundesliga desde 2015: ahora mismo todo marcha realmente sobre ruedas en Borussia Dortmund. La cara que hasta ahora han mostrado los westfalianos en esta temporada recién iniciada se parece a la del año pasado: al BVB es difícil de batir, la defensa responde y arriba golpea con eficacia. Desde luego, hay pocas cosas menos apetecibles que tener que disputar un partido de fútbol contra el equipo del entrenador Niko Kovac.

Aún es muy pronto en este curso, por lo que no conviene detenerse demasiado en los pros y los contras del panorama descrito. Todavía pueden pasar muchas cosas, todavía puede evolucionar mucho, y para una valoración realmente fundamentada harán falta más partidos disputados.

Lo que, sin embargo, ya puede constatarse a día de hoy es lo siguiente: el Dortmund sigue atrapado, en términos futbolísticos, en el ya conocido y exitoso dilema de Kovac. Aquí, el encargo al técnico por parte de todos sus responsables antes del inicio de la temporada estaba formulado con claridad. "Naturalmente, ahora también queremos dar de algún modo el siguiente paso", dijo el director gerente deportivo Lars Ricken. Su colega Carsten Cramer lo expresó así: "Trabajo y espectáculo deben complementarse, queremos marcar diferencias en este ámbito".

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¿El BVB fue superior ante el Paderborn? "Yo no lo vi así en absoluto"

De momento, no ha logrado ninguna de las dos cosas. Aunque el BVB sí completó un prometedor verano de fichajes y también incorporó a Joey Veerman, un jugador capaz en el centro de romper la habitual U de Kovac en la elaboración del juego y aportar más variantes. Hasta ahora, sin embargo, la salida de balón, poco inspirada, estructuralmente todavía no ha mejorado, y eso con total independencia de las diferentes alineaciones o de las secuelas de un partido de Champions League.

A Ralf Kettemann le preguntaron el sábado por la tarde por qué el BVB había sido tan superior, tras el 0-3 de su Paderborn en el Signal Iduna Park, en Sky. El entrenador del recién ascendido dio la respuesta correcta: "Yo no lo vi así en absoluto". Para Kettemann, la diferencia entre ambos equipos estuvo en la eficacia en el último tercio.

También esa valoración fue correcta. El SCP, que antes no había marcado y sigue sin hacerlo, mostró en comparación con el Borussia una propuesta de juego más madura y un plan claramente visible con y sin balón. Al descanso, los visitantes mandaban en la estadística de toques en el área rival por 15:8 y por 5:1 en tiros dentro del área.

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Al BVB le sigue faltando una idea de juego ejecutada colectivamente

Sin embargo, el Dortmund se marchó al frente con un 1-0 porque para ello bastó un buen contraataque (!), favorecido por un error en la defensa del Paderborn. Más allá de eso, el BVB tuvo grandes dificultades para liberarse jugando de la defensa hombre a hombre de los ostwestfalianos y llevar el balón con un plan claro hacia la portería rival. Para ello, las distancias de pase fueron con frecuencia simplemente demasiado grandes.

Con el balón en los pies, a los westfalianos les sigue faltando, por tanto, una idea ejecutada colectivamente. También en los encuentros anteriores, en los que el creativo Konstantinos Karetsas no fue baja como sí lo fue el sábado. El resultado: ante un recién ascendido, el BVB no ejerció ningún tipo de dominio en el juego, en ningún momento de todo el partido. En su lugar, el equipo de Kovac sigue viviendo de su calidad individual, algo que no hizo sino subrayar los dos vistosos goles del revulsivo Felix Nmecha para establecer el resultado final.

"No creo que hayamos hecho nuestro mejor partido. Volvimos a encontrar una manera de ganar. Eso es una buena señal, pero nos lo pusimos difícil especialmente en el último tercio. Eso es algo que tenemos que mejorar", dijo Ethan Nwaneri. "Fue una victoria trabajada, no jugaron bien. Durante muchos tramos les costó muchísimo romper al Paderborn, que también en la segunda parte tuvo mucho del juego", fue el análisis del experto de Sky Dietmar Hamann.

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La vieja cantinela del BVB: un fútbol limitado en contenidos

Que así fuera debería preocupar de verdad a los borussers. El Dortmund no fue capaz en muchas fases de los segundos 45 minutos, pese al nuevo metrónomo Veerman y a la posterior entrada de Nmecha, de calmar el partido. Es cierto que fue a por el 2-0 y se generó ocasiones para ello, pero inicialmente no llegó. En cambio, el Paderborn merodeó en varios momentos, en torno al área del Dortmund, con opciones de empate.

Es la vieja cantinela: precisamente en este punto el BVB debe dar un paso adelante con urgencia, Kovac debe desarrollar al equipo a toda costa. Si eso no sucede, el resultado probablemente será el mismo que en la temporada pasada: un fútbol que garantiza victorias y puntos con regularidad constante, pero que llega tan limitado en contenidos que, ante rivales de calidad similar o superior, el margen se alcanza rápidamente.

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BVB: cinco partidos, cinco victorias, pero todavía sin espectáculo

Del tan citado espectáculo, en cualquier caso, no se ha visto nada en los partidos disputados hasta ahora. Porque con eso no se alude a desarrollos de partido tan burdos como en la victoria por 3-2 en Hoffenheim, donde durante 60 minutos no se vio nada del BVB y, pese a una mejora en el rendimiento tras el 0-2, al final ganó de forma muy engañosa. O tampoco a la pasividad colectiva del pasado martes tras ponerse por delante contra el Villarreal. Con eso se alude a actuaciones dominantes, rebosantes de clase futbolística, madurez táctica, confianza en la posesión y amenaza constante de gol.

Hasta llegar ahí, a Kovac todavía le queda mucho trabajo por delante. Seguirá teniendo tiempo y ocasión para ello. La gran cantidad de victorias habla inequívocamente a su favor y es la moneda más importante en el fútbol. También contra el Paderborn. Sobre todo si se pone esta estadística sobre la mesa: con el triunfo ante el SCP, el BVB solo ganó su partido número 38 (de 61) contra un recién ascendido desde 2012/13. El Bayern ganó 53 de 60 duelos de ese tipo.

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