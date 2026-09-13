El marcador del estadio Santiago Bernabéu reflejaba un contundente 4-1 al pitido final del encuentro entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano en la quinta jornada de LaLiga, pero el ambiente estaba lejos de ser festivo.

El diario Sport señaló que los silbidos lanzados por un sector de la afición durante la despedida de los jugadores merengues confirmaron que hay aficionados del Real Madrid que han empezado a cuestionar el efecto de José Mourinho.

Pero el Bernabéu, o al menos una parte de él, envió un mensaje claro: «ganar por sí solo no basta» cuando el rival, a 600 kilómetros de distancia, deslumbra a todos.

Y a la espera de lo que consiga el Barcelona ante el Levante, el Real Madrid cierra las primeras 5 jornadas de LaLiga con cuatro victorias y una derrota. Es decir, 12 puntos de los 15 posibles, un balance que coincide con exactitud con la efectividad histórica del técnico portugués en sus inicios.

Sin embargo, más allá de estas cifras y de la posibilidad de que el Barcelona alcance los 15 puntos de 15 si vence al Levante, los indicios positivos que ofrece Arda Güler no parecen suficientes para compensar las dudas que rodean, por ejemplo, al recién llegado Yan Diomandé.

Asimismo, el buen rendimiento en la primera parte no calma la inquietud generada por el bajón del equipo en la segunda mitad, con el conjunto blanco dependiendo una vez más de la gran actuación del portero Courtois.

Mourinho resumió su defensa del equipo diciendo: «Describo el partido como una cuestión de 45 minutos».

Y es evidente que Mourinho sigue contando con la confianza, al menos hasta la llegada de los grandes duelos, como el derbi ante el Atlético el 20 de septiembre en el estadio Metropolitano, o el Clásico en el Spotify Camp Nou el 25 de octubre.

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