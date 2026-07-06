La victoria «le llenó los ojos de lágrimas»... Haaland: «Nuestra nación nos ha regalado un recuerdo que perdurará durante generaciones»

El noruego Erling Haaland ha escrito su nombre con letras de oro en la historia del fútbol al llevar a su selección a los cuartos de final del Mundial por primera vez, eliminando a Brasil, pentacampeona del mundo, con dos goles en los minutos finales que enloquecieron a la afición noruega.

El delantero, de 25 años y considerado uno de los mejores futbolistas de la historia de Noruega, declaró tras la victoria: «Es uno de los días más locos de la historia de Noruega», y añadió con orgullo: «Marcar dos goles a Brasil es algo de lo que me sentiré orgulloso para siempre».

Hasta entonces había pasado desapercibido, pero tras un breve descanso en la segunda parte habló con su entrenador, Ståle Solbakken, que le instó a darlo todo.

La indicación de Solbakken surtió efecto: Haaland marcó de cabeza el 1-0 en el 79’ y añadió otro antes del final, llegando a 7 goles en el torneo y empatando con Kylian Mbappé y Lionel Messi en la cima de la tabla de goleadores.

Conocido como «el asesino sonriente» por su capacidad para definir y su calma, es el máximo goleador de Noruega con 62 tantos en 54 encuentros, promedio de 1,15 por partido.

Aunque fue nombrado mejor jugador del partido, el delantero del Manchester City, con modestia, atribuyó el éxito al portero Orjan Neland y declaró a la prensa: «Para mí, él es el hombre del partido; aunque yo haya marcado, él salvó a la selección de varios goles que nos habrían eliminado».

Y añadió, con evidente gratitud: «Él es la razón por la que estamos en cuartos de final por primera vez; todo mi respeto para él».

Haaland afirmó: «He alcanzado mi máximo rendimiento varias veces durante este torneo, pero cada vez supero ese máximo».

Y añadió con confianza: «Si se me presentan una o dos oportunidades, suelen acabar en gol. No sé exactamente qué hago, es mi forma de ser. Todo es cuestión de concentración, y cuando llega la oportunidad, sé perfectamente lo que tengo que hacer».

Consciente de la importancia del momento histórico, tras eliminar a Brasil y forzar la despedida de Neymar, el noruego declaró tras el partido: «Estos dos goles no son solo míos; son para cada compañero que lo ha dado todo, para cada entrenador que ha confiado en nosotros, para cada aficionado que nos ha apoyado en los años difíciles y para cada niño de Noruega que ahora cree que todo es posible».

Con la voz quebrada añadió: «Esta noche quedará grabada en cada hogar noruego; no solo hemos vencido a Brasil, sino que hemos dado a nuestra nación un recuerdo para las próximas generaciones». Admitió que la victoria «le llenó los ojos de lágrimas».

Concluyó: «Pase lo que pase, nadie nos quitará este sentimiento, estas lágrimas ni este logro histórico».