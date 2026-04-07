La victoria es la clave... ¿Por qué se perderá Gonçalves el partido entre Al-Ahli y Al-Fayha?

Según informan los medios de comunicación, se ha revelado el verdadero motivo de la ausencia del brasileño Matheus Gonçalves, estrella del Al-Ahli de Yeda, en el partido contra el Al-Fayha, correspondiente a la Liga Roshen de Arabia Saudí.

El Al-Ahli visita al Al-Fayha este miércoles en el estadio de la ciudad deportiva de Al-Majma'a, en un partido adelantado de la vigésimo novena jornada de la Liga Roshen.

El diario saudí «Al-Youm» ha informado de que el alemán Matthias Jaissle, entrenador del Al-Ahli de Yeda, ha decidido excluir a Gonçalves de la convocatoria para el partido, a pesar de que no está sancionado ni lesionado.

El periódico explicó que el motivo es el temor de Jaissle a que el jugador brasileño reciba una tarjeta amarilla en el partido, lo que significaría su ausencia en el siguiente encuentro de la Liga Roshen contra el Al-Nassr.

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Tras el partido contra Al-Fayha, el Al-Ahli comenzará su andadura en la Liga de Campeones de Asia de Élite enfrentándose al Al-Duhail qatarí el próximo lunes en el estadio Al-Inmaa de Yeda, en los octavos de final.

Y una vez finalizadas las competiciones asiáticas, el Al-Ahli volverá a la Liga Roshen, donde se enfrentará al Al-Nassr el 28 de abril, en la trigésima jornada de la competición.

Ambos equipos compiten por el título de la Liga Saudí, donde el Al-Ahli ocupa el tercer puesto en la clasificación, con 65 puntos, a 5 puntos del líder, el Al-Nassr, y por diferencia de goles por detrás del Al-Hilal, que ocupa el segundo puesto.