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Al Riyadh v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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La victoria es la clave... ¿Por qué se perderá Gonçalves el partido entre Al-Ahli y Al-Fayha?

Al-Fayha vs Al Ahli
Al-Fayha
Al Ahli
1ª División
Al Akhdoud vs Al Nasr FC
Al Akhdoud
Al Nasr FC
M. Goncalves
Arabia Saudita
Brasil

El jugador brasileño se perderá el partido sin que haya ninguna lesión ni sanción

Según informan los medios de comunicación, se ha revelado el verdadero motivo de la ausencia del brasileño Matheus Gonçalves, estrella del Al-Ahli de Yeda, en el partido contra el Al-Fayha, correspondiente a la Liga Roshen de Arabia Saudí.

El Al-Ahli visita al Al-Fayha este miércoles en el estadio de la ciudad deportiva de Al-Majma'a, en un partido adelantado de la vigésimo novena jornada de la Liga Roshen.

El diario saudí «Al-Youm» ha informado de que el alemán Matthias Jaissle, entrenador del Al-Ahli de Yeda, ha decidido excluir a Gonçalves de la convocatoria para el partido, a pesar de que no está sancionado ni lesionado.

El periódico explicó que el motivo es el temor de Jaissle a que el jugador brasileño reciba una tarjeta amarilla en el partido, lo que significaría su ausencia en el siguiente encuentro de la Liga Roshen contra el Al-Nassr.

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1ª División
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Al Akhdoud
ALA
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Al Nasr FC
ALN

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Tras el partido contra Al-Fayha, el Al-Ahli comenzará su andadura en la Liga de Campeones de Asia de Élite enfrentándose al Al-Duhail qatarí el próximo lunes en el estadio Al-Inmaa de Yeda, en los octavos de final.

Y una vez finalizadas las competiciones asiáticas, el Al-Ahli volverá a la Liga Roshen, donde se enfrentará al Al-Nassr el 28 de abril, en la trigésima jornada de la competición.

Ambos equipos compiten por el título de la Liga Saudí, donde el Al-Ahli ocupa el tercer puesto en la clasificación, con 65 puntos, a 5 puntos del líder, el Al-Nassr, y por diferencia de goles por detrás del Al-Hilal, que ocupa el segundo puesto.

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