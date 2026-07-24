La victoria en la Copa de África de 2025 podría pasar, después de todo, de Marruecos a Senegal

Todavía no es seguro que Marruecos sea el ganador real de la Copa de África de 2025. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha programado una audiencia para determinar quién gana la Copa de África 2025.

En la final de la Copa de África entre Senegal y Marruecos, parecía que Senegal se adelantaba en los últimos minutos del partido, pero el gol del país de África Occidental fue anulado por un empujón.

En la recta final del encuentro, Marruecos recibió después un penalti, tras lo cual los jugadores de Senegal se enfurecieron tanto que se marcharon del campo.

Cuando los jugadores regresaron al terreno de juego, Brahim Díaz decidió lanzar una panenka desde el punto de penalti. El balón fue atrapado antes del portero Edouard Mendy.





En la prórroga, Pape Gueye mandó el balón al fondo de la portería de Yassine Bounou, con lo que Senegal ganó el partido por 1-0 y recibió el trofeo.

Dos meses después, sin embargo, el premio le fue retirado de nuevo a Senegal. La Confederación Africana (CAF) se acogió al artículo 82, en el que se establece que los equipos que abandonan el campo antes del pitido final pierden automáticamente el partido.

Senegal no estuvo de acuerdo y recurrió al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). La vista tendrá lugar el 8 de octubre entre la federación senegalesa de fútbol, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y la federación marroquí de fútbol.

Las partes no llegaron a un acuerdo sobre un procedimiento acelerado, por lo que se seguirá el calendario estándar de acuerdo con las normas procesales del TAS. La audiencia se celebrará a puerta cerrada.

Tras la audiencia, un panel del TAS iniciará las deliberaciones.