Casi al mismo tiempo que Lamine Yamal salía del London Palladium Theatre el lunes a última hora de la noche, con gafas de sol y un séquito visiblemente frustrado, apareció una publicación de Harry Kane en X. «Trabaja duro en silencio. Deja que el éxito sea tu voz», decía. Solo cabe esperar que Yamal haya visto esa publicación, o que la vea el martes, y que se grabe bien las palabras del flamante ganador del Balón de Oro.

Porque el jurado, compuesto por 100 periodistas, no eligió mejor futbolista del mundo de 2026 a ese fantástico, emocionante y talentosísimo jugador de 19 años del FC Barcelona ni a esa fuerza de la naturaleza, técnica, atlética y goleadora, llamada Kylian Mbappe, del Real Madrid, sino a Kane, que se define a sí mismo como un trabajador silencioso.

Los tres jugadores tenían, cada uno a su manera, argumentos legítimos para acabar con el balón dorado en las manos aquella noche interminable, que ya había comenzado con 45 minutos de retraso. Yamal se había proclamado campeón del mundo con España. En el torneo había ofrecido actuaciones más bien discretas para lo que se espera de él, quizá también debido a una grave lesión muscular sufrida en abril. Antes, sin embargo, había brillado con el Barça siempre que estuvo sano y también había ganado la Liga con los catalanes.

Mbappe fue el máximo goleador en todas las competiciones relevantes (25 goles en LaLiga, 15 en la Champions League y 10 en el Mundial) y, con solo 27 años, ya puede presumir de ser el máximo goleador histórico de los Mundiales. Pero no ganó ningún título con el Real Madrid ni con Francia.

Y luego estaba Kane, que durante el periodo de votación marcó 73 goles en 65 partidos oficiales con Inglaterra y el FC Bayern, firmó un gran Mundial y ganó la Liga y la Copa. Sin embargo, cayó con el club más laureado de Alemania ante el PSG en las semifinales de la Champions League y con Inglaterra ante Argentina en las semifinales del Mundial.

Harry Kane superó ampliamente a Yamal y Mbappe en una categoría

Así pues, todas aquellas candidaturas eran plenamente legítimas desde el punto de vista deportivo, pero tenían sus «peros». Por eso también, y por una vez, la elección se esperaba con auténtica expectación, al menos si se atendía únicamente a lo deportivo. Sin embargo, si se tiene en cuenta otro criterio que debe influir en la elección, el resultado estaba en realidad claro. Y, de no haber sido elegido Kane, habría sido fácil coincidir con Katharina Reckers, presentadora del pódcast de 11Freunde, y tirar definitivamente el premio a la basura.

Porque, además de las actuaciones individuales y los éxitos colectivos, la «clase y el juego limpio» también deben desempeñar un papel importante en la elección. Se puede discutir largo y tendido si Kane es realmente el mejor futbolista del mundo en estos momentos. Mbappe es más atlético; Yamal juega técnicamente en otra dimensión. Pero ambos están muy lejos de transmitir «clase y juego limpio».

Yamal, por ejemplo, no tuvo mejor idea que contratar a personas de baja estatura para entretenerlo en su 18.º cumpleaños. Además, el joven de 19 años no parece precisamente tener los pies en la tierra, algo a lo que también contribuye el comportamiento de su padre, que ya el año pasado, en el Balón de Oro, se mostró como un mal perdedor e incluso sospechó que había habido fraude cuando Ousmane Dembele recibió merecidamente el galardón.

Ese mismo Dembele, por cierto, que ocupó el lugar de Mbappe en el PSG, aprendió con Luis Enrique a ponerse al servicio del equipo como delantero centro mediante el esfuerzo físico y el trabajo defensivo sin dejar de brillar y acabó recogiendo los frutos de su evolución.

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Kylian Mbappe tuvo un papel importante en la caótica temporada del Real Madrid

Mientras tanto, Mbappe sigue sin alcanzar sus dos grandes objetivos en el Real Madrid (ganar la Champions League y el Balón de Oro), entre otras cosas porque no ha llevado su juego a ese siguiente nivel, o no quiere hacerlo. La afición madridista le pasó factura por ello con una petición que exigía su salida. Él también desempeñó un papel importante en la pasada temporada caótica del Real Madrid. Los medios españoles y franceses informaron con regularidad de aires de estrella, viajes breves y actitudes condescendientes hacia compañeros y miembros del cuerpo técnico. Fracasó estrepitosamente en su cometido de ejercer como líder del equipo, un papel que le corresponde por su rendimiento.

Y, aun así, ambos se presentaron públicamente en las últimas semanas y reclamaron el balón dorado para sí de la forma más bochornosa, como niños pequeños. «Ningún jugador fue mejor que yo la temporada pasada», proclamó Mbappe, por ejemplo, antes de señalar que se trata de un «premio individual». Yamal, por su parte, sacó pecho por el título mundial con España y la Liga con el Barça, y aseguró sin modestia que era el que más lo merecía de «los dos mejores del mundo». No mencionó a Kane.

Por eso, la elección de Kane debe servirles ahora a ambos como lección. Una lección que el propio Kane dejó por escrito para Yamal y Mbappe: «Trabaja duro en silencio. Deja que el éxito sea tu voz».

¿Por qué fue merecida la victoria de Harry Kane en el Balón de Oro?

Porque, a diferencia de Yamal y Mbappe, el jugador de 33 años es, desde su llegada al FC Bayern y, como muy tarde, desde hace un año, probablemente el futbolista más completo del mundo y el que más influye en el juego de su equipo. No en vano, ya se compara lo que hace sobre el campo con el trabajo de un quarterback: Kane, pese a ser delantero centro del Bayern, a veces inicia ataques con balones largos desde su propio campo. O gana un duelo cerca de su propia área. Una circunstancia que llevó recientemente al seleccionador alemán Jürgen Klopp a abrir un debate cuestionable, pero que no ha mermado la cuota goleadora de Kane.

Por supuesto, Kane también tenía argumentos puramente deportivos: su descomunal cifra de goles y los títulos conquistados con el Bayern. Pero, en última instancia, su entrega al equipo sobre el terreno de juego y su conducta intachable fuera de él, como líder y ejemplo, también pesaron mucho en su elección. Para los aficionados, en una época de perfiles de superestrella completamente exagerados con los que patrocinadores, representantes y los propios jugadores se llenan los bolsillos, esto es, para empezar, una magnífica noticia. Y puede valer oro puro para el FC Bayern en los próximos años.

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¿Ayuda al FC Bayern el Balón de Oro de Harry Kane con Michael Olise?

Porque hay otro jugador que también prefiere que hablen sus actos y no sus palabras, y que, según se espera, ampliará en los próximos meses el contrato que lo vincula al club más laureado de Alemania hasta 2029. El lunes por la noche, Michael Olise estuvo entre los primeros en felicitar a Kane. Mientras que él terminó «solo» noveno tras un año extraordinario con 27 goles y 41 asistencias para el Bayern y Francia, su compañero Kane alcanzó la cima del fútbol. En el FC Bayern. Como jugador de la Bundesliga. Y sin el título más importante en un Mundial o en la Champions League.

Para Olise, esto podría ser una señal clara; para los responsables del club muniqués, un argumento concreto en las negociaciones con el codiciado futbolista excepcional. Las actuaciones con el FC Bayern en la Bundesliga reciben reconocimiento internacional. No es imprescindible fichar por el Real Madrid, el Barça u otros clubes supuestamente más grandes y con mayor influencia en los premios individuales para alcanzar también los máximos reconocimientos personales como futbolista profesional.

Sin sus compañeros en el club más laureado de Alemania, explicó Kane el lunes por la noche en Londres, «esto no habría sido posible. La manera en que me impulsáis y en que nos empujamos mutuamente a rendir al máximo significa mucho para mí». Es «un honor jugar para el FC Bayern. Representaros es un auténtico privilegio. Me hace muy feliz llevar este trofeo de vuelta al FC Bayern».

Palabras que debieron sonar como música celestial para el director deportivo Max Eberl, el presidente Herbert Hainer, el responsable de fichajes Christoph Freund, el director general Jan-Christian Dreesen y, por supuesto, los poderosos miembros del consejo de supervisión Uli Hoeneß y Karl-Heinz Rummenigge. Y no solo por los esfuerzos que se avecinan para convencer a Olise de que permanezca en Múnich a largo plazo.

Más allá del caso de Olise, el Balón de Oro de Kane también podría abrir la puerta a otras negociaciones de fichajes. Una especie de billete dorado con forma de balón en un mercado de traspasos sobrecalentado. Ahora, gracias a su chico de oro inglés, el Bayern cuenta con un argumento de peso más a la hora de convencer tanto a futuras estrellas como a jugadores de primer nivel ya consolidados.

«Harry Kane es una gran incorporación para el FC Bayern», reiteró Eberl, que estaba enfermo y se quedó en casa, tras la elección de Kane. Una afirmación que siempre había sido cierta, pero que quizá nunca lo había sido tanto como aquella noche.

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Harry Kane: estadísticas en el FC Bayern

Temporada Partidos Goles Asistencias 2026/27 12 10 7 2025/26 51 61 7 2024/25 51 41 14 2023/24 45 44 12











