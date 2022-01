La victoria de Argentina ante Chile por Eliminatorias Sudamericanas

A la distancia, Lionel Scaloni puede sacar muchas conclusiones positivas de la victoria 2-1 ante Chile en el desierto de Calama por las Eliminatorias Sudamericanas. Una de ellas es que, definitiviamente, se acabó la Messidependencia.

Desde el vamos era un encuentro complicado, conforme pasaban los días se iban cayendo convocados por diversos motivos (lesiones, COVID-19, suspensión). No obstante, la baja más importante la tuvo desde el primer día: Lionel Messi no iba a ser parte de la convocatoria, perdiéndose su primer duelo con la Albiceleste desde 2019.

El seleccionador, en rueda de prensa previa al encuentro, tuvo que poner paños fríos: "Tenemos diferentes variantes para reemplazar la función que cumple Leo Messi", expresó. Y esta noche quedó demostrado, porque más allá de las individualidades se destacó el equipo en un partido que comenzó al bajar del avión, con la hostil bienvenida en el aeropuerto, y siguió en un escenario a más de 2.000 metros de altura, terminando recién con el pitazo final del juez.

Durante el primer tiempo se vio lo mejor. En el botín del eventual capitán, Ángel Di María, estuvo la ventaja inicial, pero rápidamente empató Ben Brereton Díaz. Cuando todo parecía complicarse, apareció Lautaro Martínez, el goleador del ciclo, para volver a poner arriba al campeón de América.

La capacidad del equipo para dominar comenzó desde abajo, gracias a la inclusión de Lisandro Martínez, cuyos pases filtrados daban organicidad a la salida, pasando por el medio con Leandro Paredes y Rodrigo De Paul, dos viejos conocidos que hicieron lo de siempre: elegir el mejor pase posible.

El futbolista de PSG tiene una personalidad avasallante para jugar al fútbol. Es uno de los que entendió como se debía tratar a Messi para que rinda, y fue parte del cambio de mentalidad de Argentina. "Intentamos tratarlo como uno más. Era importante que él se sintiera cómodo y que pudiéramos hacer las cosas con normalidad. Creo que mejoramos mucho el tema de no darle la pelota cuando no está en una posición de ventaja. Obviamente que para nosotros es la primera opción, pero no siempre debemos dársela. Lo hablamos mucho con Rodri de Paul. Se la tenemos que dar en los lugares en los que pueda sacar ventajas", comentó en una entrevista para Página 12.

Tal vez una novedad fue Papu Gómez, que se encuentra haciendo un buen papel en Sevilla, pero no contaba con muchos minutos importantes en la Selección. En esta ocasión los aprovechó todos. Se mantuvo siempre activo, moviéndose, siendo difícil de detectar para el radar chileno.

El complemento fue la etapa de mayor incertidumbre. Los trasandinos estaban obligados a atacar, las piernas argentinas se notaban cansadas, y los cambios no llegaban. En ese lapso hubo algún susto en el punto más débil del equipo esta noche: el lateral derecho. Con Ben Brereton acechando, sus compañeros centrando, y Molina Lucero no pudiendo contenerlo solo, tuvo que aparecer más de una vez Emiliano Martínez para que Argentina estire su racha invicta a 28 encuentros.

Walter Samuel, que se tuvo que hacer cargo de dirigir al equipo porque Lionel Scaloni sigue dando positivo de COVID-19, comentó después del encuentro: "Messi es el líder futbolístico de este equipo, pero pudimos hacerlo muy bien sin él. Nos faltaron otros chicos por COVID que queríamos que estuvieran, pero el equipo hizo un esfuerzo muy grande y quiero agradecerles por eso".

Si bien parece que hay un 90% de la lista final rumbo a Qatar lista, quedan algunos espacios por llenar (y otros por quitar), por eso cada encuentro es relevante. Incluso Emilian Buendía y Alexis Mac Allister, que no pudieron estar por COVID-19, iban a tener su chance. Argentina cuenta con una gran cantidad de figuras de mitad de cancha hacia adelante que pueden resolver problemas para que Leo Messi pueda aparecer cuando es necesario. Y se volvió a ver en Chile. Un equipo que compite, que se retroalimenta de los escenarios más difíciles para sacar su mejor versión. Ya ganó en Uruguay, Perú, Bolivia, Brasil, Chile, entre otros países del continente. Esto, sin dudas, entusiasma pensando en diciembre.