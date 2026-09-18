Un solo número separa a la máquina de goles noruega Erling Haaland de conseguir el pleno en la Premier League, y ahora tiene la mirada puesta en una vieja y nueva víctima cuya portería aún no ha logrado batir.

Haaland afronta el esperado enfrentamiento del Manchester City ante el Sunderland el próximo domingo con un registro goleador aterrador, ya que ha logrado marcar a 24 de los 25 clubes a los que se ha enfrentado en la Premier League desde su llegada a Inglaterra, según la red de estadísticas futbolísticas «Squawka».

De acuerdo con dicha red, el Sunderland sigue siendo el único equipo que se le ha resistido al delantero noruego, después de que fallara en marcarle en dos partidos completos durante la temporada pasada, quedando así como la única laguna en el registro goleador de Haaland.

La oportunidad del 57 %

La ocasión parece más propicia que nunca para romper esta racha y, según los indicadores de pronóstico de la red «Squawka», a Haaland se le otorga un 57 % de probabilidades de marcar el domingo, un porcentaje que refleja el aterrador estado goleador que atraviesa en el arranque de la temporada.

Este reto personal de Haaland llega en un momento en el que el Manchester City vive un fuerte inicio, ya que el equipo ocupa el segundo puesto de la clasificación de la Premier League con 12 puntos de 4 jornadas, igualado con el líder Arsenal con el mismo número de puntos, aunque la diferencia de goles favorece a los Gunners.

Por otro lado, el Sunderland afronta el encuentro en el decimocuarto puesto con solo 4 puntos, sumados de una única victoria, un empate y dos derrotas, e intentará con todas sus fuerzas mantenerse como el único equipo de Inglaterra que no ha probado la amargura de los goles de Haaland.

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