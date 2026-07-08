La víctima número 14: un entrenador más deja su cargo tras el Mundial

Tras el Mundial 2026, sigue la racha de dimisiones de seleccionadores. La Federación Croata de Fútbol anunció el fin de la etapa de Zlatko Dalić, decimocuarto técnico que deja su cargo desde el inicio del torneo.

La Federación Croata lo anunció en X: «Una llegada modesta... Un viaje inolvidable... Una despedida que nos llena de orgullo». Tras nueve años en los que logró uno de los mejores momentos de la selección, le agradeció su labor.

El comunicado añadía: «Gracias por todo... por las victorias, los logros, las clasificaciones a grandes torneos, las medallas, la unidad, el respeto y tu determinación de luchar por Croacia dentro y fuera del campo. Los resultados muestran tus dotes como entrenador, y el respeto de jugadores, cuerpo técnico y rivales refleja tu personalidad».



Por su parte, Dalić afirmó que la decisión de marcharse, que él mismo tomó, fue la más difícil de su carrera, y dijo: «Siempre he dicho que no hay mayor honor que dirigir a la selección de mi país, y no podría haber tenido un trabajo más bonito ni con mayor responsabilidad que este. Cuando asumí el cargo, creía en la calidad de los jugadores y en mí mismo, pero ni siquiera me atrevía a soñar con todo lo que hemos logrado durante casi nueve años».

«No puedo describir lo orgulloso que estoy de cada victoria, de cada clasificación, de las tres medallas y de las noches históricas del fútbol croata, como las victorias contra Inglaterra y Brasil en el Mundial, pero de lo que más orgulloso estoy es del espíritu de unidad que hemos creado dentro de la selección y con el pueblo croata».

Agradeció a su cuerpo técnico, médico y administrativo, a la directiva de la Federación, a la afición, a la prensa y a su familia, pues sin su apoyo nada habría sido posible.

A sus jugadores les dedicó un emotivo mensaje: «Me siento privilegiado por haber dirigido a un grupo magnífico de jugadores y hombres, desde nuestro capitán Luka Modrić hasta los veteranos que me acompañaron desde el Mundial de Rusia y la nueva generación que ya asume responsabilidades. Gracias por anteponer Croacia y demostrar lo que significa representar a la selección».

Dalić admitió que el fuerte apoyo recibido en los últimos días le hizo replantearse su marcha, pero consideró que era el momento adecuado para cerrar esta etapa y añadió: «Me voy con el corazón lleno de orgullo tras haber contribuido a los mayores logros del fútbol croata, y deseo a mi sucesor, a la selección y al fútbol croata muchos más éxitos».



Dalic se ha convertido en el último seleccionador en dejar su cargo tras el Mundial, elevando a 13 la lista que incluye a Sabri Lamouchi y Hervé Renard (Túnez), Miroslav Kubík (República Checa) y Steve Clarke (Escocia), Jamal Al-Salamy (Jordania) y Marcelo Bielsa (Uruguay), Ronald Koeman (Países Bajos), Julian Nagelsmann (Alemania), Sebastián Beccacece (Ecuador), Vladimir Petković (Argelia), Hong Myung-bo (Corea del Sur), Carlos Queiroz (Ghana) y Javier Aguirre (México).

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