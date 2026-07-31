La Federación Española de Fútbol ha iniciado sus movimientos legales para defender al centrocampista del Barcelona, Gavi, después de que la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) abriera una investigación contra él a raíz de los sucesos que siguieron a la final del Mundial, en la que la selección española se coronó campeona tras vencer a Argentina después de la prórroga.

Según el diario español "Mundo Deportivo", la Federación Española trabaja actualmente en la preparación del escrito de recurso antes de que expire el plazo fijado para el próximo martes, en un intento de anular cualquier posible sanción que pudiera afectar al jugador, que corre el riesgo de ser suspendido al menos un partido en caso de que se demuestre que cometió una conducta antideportiva, de acuerdo con el reglamento disciplinario de la FIFA.

Los argumentos de defensa de la Federación Española se basan en que Gavi no fue la parte agresora en el incidente, sino que fue víctima de una agresión por parte del jugador de la selección argentina Leandro Paredes, subrayando que las imágenes del partido muestran que el jugador del Barcelona fue empujado y cayó durante los enfrentamientos que estallaron tras el pitido final.

El inicio del incidente se remonta a un altercado entre Paredes y el defensa de España Eric García, después de que el jugador argentino empujara con violencia a su rival, antes de que Gavi interviniera para protestar por la acción, con lo que la situación se agravó en medio de roces entre los jugadores de ambas selecciones, que terminaron con la expulsión de Paredes.

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La Federación Española estudia también apoyarse en un precedente disciplinario reciente relacionado con el delantero estadounidense Folarin Balogun, que fue suspendido un partido durante el Mundial, antes de que la FIFA decidiera suspender la ejecución de la sanción durante un año.

La Federación Española espera, en caso de que no se retire por completo la acusación, obtener un trato similar para Gavi.

El Comité de Disciplina de la FIFA había abierto una investigación contra varios de los implicados en los sucesos posteriores a la final, ya que la decisión incluyó a los argentinos Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada y Roberto Ayala, miembro del cuerpo técnico, además de Gavi.

Paredes, Molina y Ayala están siendo investigados por el cargo de agresión, mientras que Gavi, Almada y Molina afrontan el cargo de conducta antideportiva, quedando el caso pendiente de resolverse tras el estudio de los escritos presentados por las partes implicadas.