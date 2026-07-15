La vicepresidenta de Argentina, antes del partido contra Inglaterra: «Nos enfrentaremos a unos piratas violadores»

El ambiente se ha caldeado antes de las semifinales del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, tras las duras declaraciones de la vicepresidenta argentina, Victoria Villarruel, que llamó «invasores» y «piratas violadores» a los ingleses. al recordar el conflicto por las Islas Malvinas (Falkland).

Esta tarde, en Atlanta, se disputará el partido, un choque que supera lo deportivo por el histórico conflicto entre Argentina y Reino Unido por la soberanía de las islas Malvinas, llamadas Falkland por Buenos Aires.

En «X» escribió: «Nos enfrentaremos a los piratas que nos arrebataron nuestra tierra. No es solo un partido más; para mí enfrentar a los ingleses siempre significa más que fútbol».

Y añadió: «Son las Malvinas, Diego Maradona, el último Mundial de Lionel Messi y la oportunidad de detener a los invasores. ¡Vamos, Argentina!, porque seguiremos reclamando lo que es nuestro hasta el último aliento».

El conflicto por las Malvinas, que incluyó una guerra en 1982 y un referéndum de 2013 en el que los isleños optaron por permanecer bajo soberanía británica, agrava aún más el ambiente.

Scaloni rechaza mezclar deporte y política.

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, rechazó mezclar deporte y política y lo calificó de «ilógico».

En la víspera del encuentro, afirmó: «Es un partido de fútbol y no puedo mezclarlo con hechos del pasado, por respeto a lo que ocurrió entonces».

Y añadió: «Fue una etapa triste de nuestra historia, y no hay mucho que podamos hacer para cambiarla. Mezclar la política con el fútbol sería una locura; por supuesto, condenamos la guerra».

Y añadió: «Es normal que la gente recuerde la historia, pero hay que separar ambas cosas. Recordamos a los argentinos que perdieron la vida en la guerra, pero no hay que mezclar eso con un partido de fútbol».

Finalmente, recordó que los jugadores de hoy no tienen relación con los hechos del pasado: «¿Qué tienen que ver los jugadores de hoy con lo que ocurrió hace décadas? Debemos mantener las cosas separadas».