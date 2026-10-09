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La verdad sobre las negociaciones con Martínez y Deschamps para dirigir a Arabia Saudí

R. Martinez
D. Deschamps
G. Donis
Arabia Saudí
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Arabia Saudita

Informes que zanjan la polémica surgida

Durante los últimos días han circulado numerosos informes sobre la existencia de negociaciones entre la Federación Saudí de Fútbol y varios entrenadores para dirigir a Arabia Saudí en el próximo periodo.

Sin embargo, la Federación Saudí publicó un comunicado con el que puso fin a la polémica generalizada, confirmando que el griego Georgios Donis continuará dentro de la dirección técnica de Arabia Saudí.

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Según la cadena saudí "Al Arabiya", a la Federación Saudí se le ofrecieron, tras el Mundial, varios entrenadores, como el francés Didier Deschamps y el español Roberto Martínez.

La fuente aclaró que estas ofertas se pusieron sobre la mesa pero no se discutieron por dos razones: la primera, para dar a Donis un margen en la Copa del Golfo; y la segunda, debido a la fase de transición entre la gestión de Al Misehal y la de Al Rziza, cuando muchos expedientes quedaron paralizados en ese momento.

Donis había logrado conducir a la selección saudí hacia la conquista del título de la Copa del Golfo por cuarta vez en la historia de Arabia Saudí, tras imponerse a los Emiratos Árabes Unidos por dos goles a cero.

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