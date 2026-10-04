La verdad sobre la sanción de la FIFA contra el Al Ahly egipcio

El experto jurídico Amer Al Omaireh dio su opinión sobre lo que se ha rumoreado acerca de la posibilidad de que el club egipcio Al Ahly sea objeto de una sanción de prohibición de inscripciones, en el marco del litigio con el suizo Harald Gamperle, exentrenador asistente en el cuerpo técnico de Marcel Koller.

La Cámara de Resolución de Disputas de la Federación Internacional de Fútbol, "FIFA", obligó al Al Ahly a abonar 357.500 euros al suizo Harald Gamperle, exentrenador asistente de Marcel Koller, además de un interés anual del 5%.









Al Omaireh dijo, en sus declaraciones con el periodista Abu El Maati Zaki, publicadas por este último a través de su página en Facebook, que las decisiones de la "FIFA" relativas al impago de los emolumentos de los jugadores o de los miembros del cuerpo técnico pueden conllevar la prohibición al club de inscribir durante 3 periodos de fichajes.

Sin embargo, aclaró al mismo tiempo que la sanción no se ejecutará por el momento debido al recurso presentado por el Al Ahly contra la decisión en cuanto fue emitida.

Y explicó: "El fallo del asistente de Koller se emitió el pasado 26 de mayo, pero la decisión se conoció mediáticamente el pasado jueves, y la directiva del Al Ahly, por su parte, presentó un recurso contra ella, por lo que este asunto suspende la ejecución de las decisiones económicas hasta que el tribunal deportivo se pronuncie al respecto".









El litigio se remonta a la decisión del Al Ahly de relevar a Gamperle de sus funciones en abril de 2025, pese a que su contrato seguía vigente hasta junio de 2026.

El entrenador defendió ante la FIFA su derecho a percibir su salario tras ser apartado de sus funciones, mientras que el Al Ahly afirmó que había cumplido con sus obligaciones económicas hasta su último día de trabajo.

La Cámara de Resolución de Disputas consideró que el contrato seguía en vigor, y obligó al Al Ahly a pagar 11 salarios correspondientes al periodo comprendido entre mayo de 2025 y marzo de 2026, por un total de 357.500 euros, con un interés del 5% sobre cada pago hasta su liquidación.

Según la decisión, se concedió al Al Ahly el derecho a recurrir ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, "TAS", en un plazo de 21 días desde la recepción de la notificación.