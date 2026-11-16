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El exfutbolista egipcio Mohamed Aboutrika se ha convertido en protagonista de la actualidad deportiva qatarí, coincidiendo con los cambios que vive la selección de Qatar en su cuerpo técnico y en su estructura directiva.

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Según el diario qatarí «Al Sharq», las informaciones difundidas por varias webs y plataformas digitales sobre una supuesta oferta al exjugador del Al Ahly y de la selección de Egipto para asumir el cargo de director de la selección de Qatar «no son ciertas».

Estos rumores surgieron después de que Aboutrika insinuara, durante una de sus apariciones en la cadena beIN Sports, que podría ausentarse de los platós de análisis durante un largo periodo.

«Al Sharq» ha sabido que las palabras de Aboutrika se referían a que no aparecerá para analizar los partidos de las ligas europeas durante el actual parón internacional, ya que no se le ha encargado el análisis de los encuentros de selecciones en este periodo.

«Al Sharq» ya había confirmado la destitución del español Julen Lopetegui como seleccionador de Qatar, y que su último partido será el amistoso ante Corea del Sur, mañana martes.

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Fuentes consultadas por «Al Sharq» señalaron que la federación y el Comité de Selecciones Nacionales han tomado una decisión definitiva sobre el futuro del técnico español al frente de Qatar, y que su última oportunidad fueron los amistosos ante Australia y Corea del Sur, sobre todo tras la dura derrota ante la selección australiana por 3-0.

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El banquillo de la selección de Qatar es uno de los asuntos que más interés despierta entre la afición qatarí, en un momento en el que la Federación Qatarí de Fútbol busca construir un equipo capaz de competir en las próximas citas y mantener el estatus que Qatar ha alcanzado en los últimos años, con una presencia cada vez más regular en torneos continentales e internacionales.

Estos acontecimientos llegan en una etapa importante para el fútbol qatarí, que ha vivido grandes cambios en la dirección técnica y en las decisiones relacionadas con la construcción de la selección absoluta, especialmente después de que Qatar conquistara la Copa de Asia dos veces consecutivas, en 2019 y 2023.

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Estos dos éxitos han elevado las expectativas de la afición y han convertido el mantenimiento del nivel competitivo de la selección en un objetivo fundamental de los planes de la federación.

Además, la participación de Qatar en el Mundial 2022, que el país acogió por primera vez en su historia, supuso un punto de inflexión en la trayectoria de la selección, pese a que su andadura terminó en la fase de grupos.

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Desde entonces, ha cobrado mayor importancia aprovechar la experiencia adquirida por los jugadores en sus duelos ante selecciones de talla mundial, al tiempo que se trabaja en el desarrollo de un sistema de formación de futbolistas capaces de representar al país en las grandes citas.