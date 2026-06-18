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La verdad sobre el rumor que circula... ¿Por qué ha bajado el nivel de Salim Al-Dosari?

Arabia Saudí vs Uruguay
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Salem Mohammed Al-Dossari
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¿Qué ocurre con el tornado?

Los medios han aclarado la polémica sobre Salem Al-Dossari, capitán de Arabia Saudí, tras rumores que atribuían su bajo rendimiento contra Uruguay a problemas familiares.

Se había dicho que jugó el partido inaugural del Mundial 2026 con presión psicológica, pues un familiar habría sido operado antes del encuentro, lo que presuntamente afectó su concentración y rendimiento.

Sin embargo, el canal «Al Arabiya» lo desmintió: no hubo intervención quirúrgica de ningún familiar antes del encuentro.

Así, se pone fin a las especulaciones surgidas tras el partido en redes sociales y algunos medios.

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El ‘10’ disputó los 90 minutos del 1-1 ante Uruguay, aunque su bajo nivel en regates y desbordes despertó críticas.

Además, el entrenador griego Georgios Donis fue criticado por mantenerlo en el campo hasta el final, pese a su evidente bajón físico y técnico.Tras desmentirse la crisis familiar, el debate se centra de nuevo en su forma física y técnica, mientras la afición aguarda su reacción en los próximos partidos.

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