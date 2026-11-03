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Karim Malim
Traducido por

La verdad sobre el renovado interés del Al-Hilal por fichar a Bruno Fernandes

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Se disiparon las informaciones que circulaban sobre un movimiento del Al-Hilal saudí para fichar nuevamente al portugués Bruno Fernandes, capitán del Manchester United, durante el próximo mercado de invierno, después de que un periodista inglés revelara la verdadera postura del club respecto a la esperada operación.

El periodista Ben Jacobs confirmó, a través de su cuenta en la plataforma "X", que no son ciertos los informes que hablaban de la intención del Al-Hilal de renovar sus intentos por incorporar a la estrella portuguesa el próximo enero, señalando que todas las plazas destinadas a jugadores extranjeros en la plantilla del equipo saudí están ocupadas actualmente.

Este desmentido llegó en respuesta a informes periodísticos que afirmaban que el Al-Hilal estaba dispuesto a presentar una nueva oferta de hasta 55 millones de euros, con el fin de convencer al Manchester United de ceder a su capitán durante el mercado invernal, sin que existiera una confirmación oficial de estas noticias.

Bruno Fernandes fue uno de los objetivos más destacados del Al-Hilal en el verano de 2025, ya que el club saudí intentó ficharlo antes de su participación en el Mundial de Clubes, mediante una oferta cercana a los 100 millones de libras esterlinas para el Manchester United, con un salario semanal para el jugador de 700.000 libras esterlinas.

A pesar de lo elevado de la oferta, la operación no se completó, después de que el propio Bruno confirmara haber recibido una oferta del Al-Hilal, revelando que Fahad bin Nafel, presidente del club en aquel momento, contactó con él personalmente para conocer su postura sobre un traspaso a la liga saudí.

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