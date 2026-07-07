La verdad sobre el interés del Real Madrid por fichar a Omar Marmoush

Varios medios egipcios han difundido que el Real Madrid quiere fichar al internacional Omar Marmoush, citando un reportaje de «The Athletic» sobre el mercado del Manchester City.

Sin embargo, al consultar el texto original se comprueba que la información es el resultado de una traducción inexacta, pues el periódico no mencionó que el Real Madrid quisiera fichar a Marmoush.

El informe decía: «Trafford tiene admiradores, el Real Madrid ha mostrado interés por Rubén Dias, y Nico González y Omar Marmoush... también podrían marcharse».

La frase indica que el Real Madrid solo sigue a Rubén Díaz, mientras que el párrafo siguiente menciona a Nico González y Marmoush como posibles salidas del City, sin vínculo con el club español.

En resumen, el artículo solo indica que Marmoush podría dejar el City este verano, sin mencionar interés alguno del Real Madrid.

Marmoush llegó al City en enero de 2025 procedente del Eintracht Fráncfort y firmó hasta 2029.

En los últimos tiempos, el internacional egipcio ha dejado huella en el equipo inglés y, actualmente, sigue participando con la selección de Egipto en el Mundial de 2026, donde se prepara junto a los «Faraones» para enfrentarse a Argentina en octavos de final.

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