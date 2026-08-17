La valoración de Lionel Messi en FC27 provoca una enorme sorpresa

EA Sports FC ha dado a conocer las principales valoraciones de los jugadores para FC27. Los dos futbolistas con la puntuación más alta en el nuevo juego son Kylian Mbappé y Erling Braut Haaland (ambos con 91).

En la edición anterior, FC26, Mbappé seguía siendo el mejor jugador junto a Mohamed Salah (91). Este último ha caído con fuerza y ya no figura entre los 27 mejores jugadores.

Haaland ha subido ligeramente: la temporada pasada tenía una valoración de 90 y ahora, por tanto, de 91. Otro ascenso llamativo es el de Lionel Messi, ya de 39 años, que pasa de 86 a 89.

La nueva valoración del argentino también está generando muchas reacciones. “39 años con una valoración de 89, son cosas simplemente increíbles”, reacciona alguien bajo la publicación de EA Sports FC en X. Otro escribe: “¿De verdad, EA? ¿Messi 89? A su edad sigue siendo 90 o 91, junto con Mbappé y Haaland”.

Sin embargo, también hay quienes creen que Messi merece una valoración más baja. “¿Messi 89? Debería ser 86, lo mismo que Ronaldo”, opina alguien. “¿Cómo tiene Messi 89? Tuvo siete buenos partidos y recibe un +3? Esto es ridículo”, escribe otra persona.

Justo por detrás de Mbappé y Haaland aparecen otros nueve jugadores que han recibido una valoración de 90. Son Rodri, Ousmane Dembélé, Vitinha, Harry Kane, Michael Olise, Pedri, Lamine Yamal, Thibaut Courtois y Jude Bellingham.

El mejor neerlandés en el nuevo juego es Virgil van Dijk, con una valoración de 88. FC27 sale el 25 de septiembre.