La Valdebebas de Klöpp se inspira en el Salzburgo de Mané o Haaland

El técnico del Liverpool puso pegas en la ida a jugar en el Di Stéfano. Su nueva ciudad deportiva, como la del Real Madrid, es de primerísimo nivel.

En el Real Madrid no gustaron las declaraciones de Klöpp minutos antes de la ida de cuartos de Champions. El alemán vino a menospreciar el Alfredo di Stéfano, estadio que reúne las condiciones requeridas por la UEFA y LaLiga para albergar cualquier partido de sus competiciones y la joya de la corona de Valdebebas. "Es un campo de entrenamiento", expresó el técnico del Liverpool, cuya recientemente estrenada ciudad deportiva también está a la vanguardia de Europa.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram del Real Madrid y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

Inaugurado el pasado 17 de noviembre, 722 días después del inicio de las obras en julio de 2018, el club inglés lanzó el 27 de ese mes un vistoso documental que descubrió la espectacularidad del moderno AXA Training Centre. Desde entonces la entidad británica presume de un "complejo de clase mundial" de tal nivel como para decidir salir de Melwood, su casa durante 70 años y donde se pretende construir hasta 160 viviendas familiares, para trasladarse a Kirkby. Este destino, en una localización conocida por sus vientos como Windy Arbour, presentaba el desafío de no sucumbir a las fuertes corrientes del lugar, elemento que exigió mucha atención durante los trabajos.

La mudanza, dolorosa en lo sentimental, obedecía a dos motivos: la falta de espacio para un mayor desarrollo en el futuro y el deseo, especialmente de Klöpp y de Alex Inglethorpe, el jefe de la cantera, de unir por primera vez en la historia al primer equipo con las categorías inferiores. Los chicos, no obstante, no cuentan con taquillas personalizadas para incentivar aún más su ascenso. "Echaré de menos Melwood y algunos días seguramente coja el coche para ir allí y me olvide de que existe Kirkby, así que tendré que tener cuidado", bromeaba Henderson, red desde 2011, en la televisión oficial del Liverpool.

Puede que esa nostalgia se le pase pronto por las comodidades que ofrece el nuevo centro de entrenamiento, de 9.200 metros cuadrados. En él hay tres campos completos con medidas oficiales, ocupando un total de 32.000 metros cuadrados, zonas específicas para el calentamiento y para los porteros, dos gimnasios, un pabellón polideportivo con 700 metros cuadrados de césped artificial, piscina, un circuito de hidroterapia y otro para el tratamiento y rehabilitación de lesiones, 3.600 metros cuadrados de áreas de entrenamiento artificial externas o un pozo de 110 metros de profundidad para el agua de riego. Otros atractivos son los estudios de televisión, las salas de proyección y de prensa, las oficinas para los directivos y el cuerpo técnico o la parte ideada para las familias de los canteranos, donde los papás y las mamás pueden charlar y tomar algo mientras los otros hijos hacen los deberes o juegan.

El artículo sigue a continuación

Para levantar este proyecto han sido necesarios más de 2.600 metros cúbicos de hormigón para el edificio principal, 82.000 ladrillos para las paredes externas, 950 árboles y 8.000 arbustos plantados, 192.000 kilómetros de fibra cosida en capas de arena debajo de cada campo, 2,5 toneladas de semilla de césped natural, 50.000 metros cúbicos de tierra movida en el sitio o 2.000 piezas de acero para el marco del edificio principal.

El Red Bull Salzburg de Mané, Keita, Minamino... y Haaland

En el origen de esta megaconstrucción aparecen el Red Bull Salzburg y sus instalaciones maravillosas. El Liverpool realizó una investigación sobre las mejores ciudades deportivas del continente y de Estados Unidos, visitando por ejemplo las del Tottenham y el Brighton & Hove Albion, en Inglaterra. Pero la inspiración definitiva la encontraron en Liefering, Austria, la fábrica de talentos ya fichados como Keita, Mané o Minamino, y de uno de los delanteros del momento, un Haaland que metió sus primeros goles allí después de salir del Molde. De la Red Bull Academy encantó su luminosidad, los amplios pasillos, los despachos abiertos o la preferencia por los cristales, detalles que se tomaron como modelo para el desarrollo posterior del AXA Training Centre.