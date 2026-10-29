En una tragedia que ha conmocionado al mundo deportivo español, el atletismo español ha perdido a una de sus jóvenes promesas, tras confirmarse el fallecimiento de la saltadora de longitud Julieta Gallego, a los 24 años, entre las víctimas del terrible accidente de colisión entre dos trenes registrado en la provincia de Toledo.

El catastrófico accidente, ocurrido cerca de la localidad de Yunclillos (Orgaz) en la provincia de Toledo, dejó al menos 69 muertos, tras el choque de dos trenes de alta velocidad en la línea que une la capital, Madrid, con el sur de la región de Andalucía, en el segundo accidente mortal que sufre esta línea en menos de un año.

La federación española llora a su atleta

La Real Federación Española de Atletismo (RFEA) expresó, en un comunicado oficial a través de su cuenta en la red social X, recogido por la agencia "Reuters", este jueves, su profundo pesar y su total solidaridad con la familia del atletismo ante esta gran desgracia.

La federación señaló en su comunicado: "La familia del atletismo español comparte su profundo dolor por el fallecimiento de Julieta Gallego, atleta del club A. D. Sprint, a raíz del trágico accidente de tren en Orgaz. Expresamos todo nuestro apoyo a su familia, a sus amigos y a sus compañeras de club".

Gallego, que representó al club A. D. Sprint de Madrid, era uno de los rostros habituales en los campeonatos de clubes españoles, y logró su mejor marca personal en su carrera en salto de longitud, con 5,90 metros, en el mitin de Antequera en 2023.

"Una vida prometedora truncada"

Por su parte, el presidente de la Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado, expresó su profunda conmoción en declaraciones al diario español ABC, afirmando: "Hay tragedias que golpean el corazón de la familia del atletismo. Y hoy, la comunidad deportiva llora el fallecimiento de Julieta, que tenía por delante una vida prometedora truncada injustamente".