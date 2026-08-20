¿La última sorpresa del Real Madrid? El presidente del Oporto aparece en la capital española

Mientras todos pensaban que José Mourinho, entrenador del Real Madrid, ponía los últimos retoques a su plantilla para la nueva temporada, un nuevo nombre irrumpió con fuerza en la mesa del conjunto blanco: un joven centrocampista danés considerado uno de los mayores talentos emergentes de Europa.

Según reveló el diario español "Sport", el Real Madrid muestra un gran interés en fichar a Victor Froholdt (20 años), que tiene una cláusula de rescisión en su contrato con el Oporto de 85 millones de euros, después de una sola temporada en la liga portuguesa.

Froholdt se había incorporado al Oporto en el verano de 2025 procedente del Copenhague por 20 millones de euros más dos millones de euros en variables, y firmó un contrato hasta 2030. En menos de un año, su valor de mercado ha subido hasta los 50 millones de euros según el portal Transfermarkt, siendo el jugador más caro de la liga portuguesa en la actualidad.

Lo que avivó aún más las especulaciones fue la sorpresiva aparición de André Villas-Boas, presidente del Oporto, en la capital, Madrid, durante los últimos días, en un momento que coincide exactamente con la vinculación del nombre de su joya con el Real Madrid. Y aunque no hay confirmación oficial sobre una reunión directa entre ambas partes, la presencia del máximo dirigente del club portugués en Madrid no puede considerarse una simple casualidad.

El interés de Mourinho por Froholdt viene de un conocimiento antiguo, ya que el técnico portugués ya había elogiado mucho al jugador danés durante su etapa al frente del Benfica, y sus palabras llegaron incluso a los medios daneses. Hoy, tras asumir las riendas del Real Madrid, el nombre del jugador ha vuelto a plantearse con fuerza como una petición especial de Mourinho.

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El brillo de Froholdt no fue fruto de la casualidad, pues fue un pilar fundamental en el equipo del entrenador Francesco Farioli, que se coronó campeón de la liga portuguesa con merecimiento. Disputó la mayoría de los partidos de la temporada, marcó 8 goles y dio 7 asistencias en todas las competiciones, y fue también determinante en la Europa League, antes de comenzar la nueva temporada con el objetivo de ganar la final de la Supercopa de Portugal ante el Tirsense el 1 de agosto, con el premio al mejor jugador del partido.

El Real Madrid estudia la situación en estos momentos y considera a Froholdt una opción preferida por Mourinho, pero el Oporto es plenamente consciente de que posee una joya de valor incalculable, y no se desprenderá de ella salvo mediante el pago de una cifra cercana al valor de la cláusula de rescisión de 85 millones de euros.