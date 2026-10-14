¿La última palabra? Lemina recurre a su hijo para responder a las burlas de Yamal

Mario Lemina, centrocampista del Galatasaray, respondió a la burla de Lamine Yamal, estrella del Barcelona, tras el enfrentamiento que midió a ambos equipos en la Champions League, con un mensaje de tono amistoso, lejos del clima de provocación que precedió al partido.

Lemina publicó en su cuenta de "stories de Instagram" una fotografía de su hijo junto a Lamine Yamal después del encuentro, y escribió: "Por supuesto que te conozco, y mi pequeño te admira muchísimo".

La respuesta del jugador del Galatasaray llegó después de que Yamal publicara una imagen suya sosteniendo el premio al mejor jugador del partido, con el mensaje: "¿Ahora sí me conoce?", en alusión irónica a unas declaraciones previas de Lemina en las que aseguró que no conocía a la estrella española y que solo conocía a Leroy Sané.

Yamal había tenido un papel destacado en la victoria del Barcelona sobre el Galatasaray por 4-1, después de dar dos asistencias en apenas tres minutos al comienzo de la segunda parte, lo que le valió el premio al mejor jugador del partido y devolvió a la actualidad las antiguas declaraciones de Lemina.

Y mientras Yamal eligió responder dentro del campo y después a través de las redes sociales, la última reacción de Lemina llegó con un tono amistoso, aprovechando la admiración de su hijo por la estrella del Barcelona para cerrar la polémica de una manera diferente.











