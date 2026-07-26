El joven argentino Franco Mastantuono afronta un punto crítico en su trayectoria con el Real Madrid, apenas un año después de incorporarse a las filas del club blanco, ya que se ha convertido en firme candidato a salir en calidad de cesión ante los nuevos planes tácticos del entrenador portugués José Mourinho, a pesar de la insistencia del jugador por permanecer en el Santiago Bernabéu.

Según reveló el diario español "As", la situación de Mastantuono, de 18 años, se ha complicado enormemente desde que Mourinho asumió el mando, pues ha retrocedido en la escala de prioridades por detrás de las estrellas del equipo Vinícius Júnior, Brahim Díaz, Arda Güler y Bernardo Silva, además de la posibilidad de la incorporación de Yan Diomandé desde el Leipzig, lo que le complica aún más el panorama.

De las promesas a la frustración

Hace tan solo un año, Mastantuono era el centro de todas las miradas de los gigantes de Europa; resolvió una encarnizada pugna entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain a favor del club español, y comenzó su andadura de manera prometedora en el extremo derecho bajo la dirección del entrenador Xabi Alonso, antes de ir perdiendo gradualmente su lugar en el once titular, hasta encontrarse al margen de las participaciones al final de la temporada, lo que provocó su exclusión de la lista de la selección argentina para el Mundial 2026.

El mercado de cesiones se mueve

Con la clara voluntad del Real Madrid de ceder al jugador, vinculado por contrato hasta junio de 2031, se ha incrementado el número de clubes interesados en hacerse con sus servicios para darle más minutos de juego, encabezando la lista los clubes River Plate de Argentina, Inter de Milán y Stade Rennais, además de dos destinos recientes: el Fulham inglés dirigido por su exentrenador Álvaro Arbeloa, y el club italiano Fiorentina.

Una actuación decepcionante en la última prueba

Para colmo de males, Mastantuono no aprovechó la oportunidad que tuvo en el partido amistoso de preparación ante el Alcorcón, donde ofreció una actuación gris y se mostró incómodo pese a la victoria del equipo por 1-0, y no exhibió el nivel requerido ni siquiera después de conseguir un penalti, lo que profundizó las dudas sobre su capacidad para competir.

Al jugador argentino le quedan dos partidos amistosos, el primero el próximo martes ante el Leganés y el segundo el próximo sábado frente a la Fiorentina, para demostrar su valía en ausencia de sus competidores; sin embargo, su futuro parece prácticamente decidido, y no es probable que estas últimas oportunidades cambien los planes de la directiva del Real Madrid respecto a su cesión.