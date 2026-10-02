La última esperanza: ¿cuál es el argumento del Manchester City para salvar su destino en el caso de la Premier League?

El Manchester City se prepara para apelar la decisión del comité independiente que concluyó que el club infringió las normas financieras de la Premier League inglesa, después de considerar que el club ocultó una financiación por valor de 830,69 millones de libras esterlinas procedente de los propietarios y la presentó como ingresos por patrocinio.

Según fuentes de la cadena británica "Sky Sports", el Manchester City pretende sostener en su apelación ante la Premier League que la financiación adicional vinculada a los contratos de patrocinio durante el periodo comprendido entre 2009 y 2018 provino del gobierno de Abu Dabi, y no de los propietarios del club.

Los abogados del Manchester City ya habían presentado este argumento durante las audiencias celebradas en 2024, pero el comité independiente lo rechazó.

El comité concluyó en su resolución que esta versión fue, según lo recogido en la decisión, una interpretación "ideada por el club mucho tiempo después de ocurridos los hechos en un intento de ocultar la verdad del plan de financiación encubierto".

La propiedad de la mayoría de las acciones del Manchester City corresponde a la empresa Newton Investment and Development LLC, perteneciente al jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan.

El jeque Mansour es miembro de la familia gobernante de Abu Dabi y ocupa el cargo de vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos y viceprimer ministro.

El Manchester City continúa negando haber cometido ninguna infracción y pretende presentar su apelación antes de la fecha límite fijada para este viernes, en un intento de anular la decisión del comité independiente y demostrar la validez de su postura respecto al origen de la financiación.