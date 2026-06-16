Las selecciones asiáticas mantienen un gran arranque en la Copa del Mundo 2026: suman un triunfo y cuatro empates en sus primeros cinco partidos de grupo, sin conocer la derrota. Este inicio confirma el crecimiento del fútbol asiático.

En cinco partidos, suman una victoria y cuatro empates ante selecciones de Europa, Sudamérica y Oceanía.

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Corea del Sur venció 2-1 a la República Checa, y Japón igualó 2-2 con Holanda en un duelo muy disputado.

Arabia Saudí igualó 1-1 con Uruguay gracias a una sólida defensa, e Irán rescató un 1-1 frente a Nueva Zelanda en un duelo equilibrado.

Por último, Catar igualó 1-1 ante Suiza, manteniendo invicta a Asia en sus cinco presentaciones.

Cuatro de esos encuentros fueron ante europeos y uno ante sudamericanos, lo que añade mérito a los resultados.

Este arranque confirma que las selecciones asiáticas llegarán al Mundial de 2026 con ambiciones y la capacidad de competir de tú a tú con las potencias, lo que refleja el avance del fútbol asiático en rendimiento y resultados.