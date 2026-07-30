La UEFA celebró este jueves una reunión de urgencia con sus 55 miembros a raíz de los insólitos planes para el Mundial del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, según informa el periodista Martyn Ziegler de The Times. En ella, las federaciones de fútbol llegaron a una conclusión unánime. La propia UEFA también ha emitido ya un comunicado.

Infantino ha puesto patas arriba al mundo del fútbol en estos momentos. Según sus últimos planes, la FIFA quiere integrar los derechos comerciales del Mundial en una nueva empresa, FIFA Forward Enterprise. Después, inversores externos podrán tomar una participación en esa compañía. El organismo rector del fútbol mundial promete a sus 211 federaciones afiliadas un pago de 40 millones de dólares si antes del 19 de septiembre aprueban la propuesta.

The Times ya había informado anteriormente de que en el mundo del fútbol se hablaba de “puro soborno”, mientras que también organizaciones como la UEFA y la KNVB reaccionaron con furia. El organismo del fútbol europeo propuso boicotear el Mundial y convocó para ello una reunión de urgencia este jueves.

De ella se desprende que los 55 países de la UEFA están a favor de un boicot al Mundial. También la República Checa, que anteriormente parecía partidaria de los planes de Infantino, ha cambiado de postura. “La UEFA y sus federaciones nacionales no participarán en las competiciones de la FIFA”, se puede leer en el comunicado oficial.

“La UEFA y sus 55 miembros permanecen unidos como un solo bloque. Rechazamos de forma unánime e inequívoca la propuesta de la FIFA de transferir participaciones de propiedad en el Mundial y otras competiciones de la FIFA a inversores privados. El Mundial no puede ser tratado como un producto de inversión”.

“Es uno de los mayores legados deportivos del fútbol. Se ha construido a lo largo de generaciones por jugadores, selecciones nacionales y aficionados de todos los continentes. Ninguna parte de él debe ser transferida jamás a inversores privados. El Mundial no está en venta”, se afirma con contundencia.

“Es a la vez irresponsable e insostenible que una propuesta de esta magnitud para el fútbol haya sido concebida en secreto y llevada hasta el borde de su aprobación sin una consulta significativa con quienes están encargados de salvaguardar este deporte. Esto no solo supone un profundo fracaso de liderazgo, sino también una renuncia al deber de la FIFA como guardiana del fútbol mundial”.

Las federaciones nacionales de todo el mundo se enfrentan ahora a un ultimátum: aceptar la adquisición irreversible de las mayores competiciones de fútbol o asumir las consecuencias. Esto no es una ‘decisión democrática’, sino un gobierno por intimidación, una forma de coacción indigna de una organización responsable del fútbol mundial”.